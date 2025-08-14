Festivalforsker Aksel Tjora er kritisk til eksklusive festivalbilletter. Her rigges Findings-festivalen på Bislett i 2018. Arif og Stig Brenner er blant stjernene som blir å se på en av scenene i 2025. Fotomontasje: Mimsy Møller / Mode Steinkjer

– Det er helt eksklusivt et klasseskille, sier Aksel Tjora til Dagsavisen.

Han har forsket på festivaler i over 20 år og er sosiolog og professor ved NTNU.

Festivalforsker, professor og sosiolog Aksel Tjora. Foto: Victor Kleive, NTNU Bridge

Findings-festivalen på Bislett i Oslo tilbyr en rekke ulike bilettyper. De billigste variantene ligger mellom 999,- og 2.099,- kroner. Artister som Arif, Stig Brenner, Ballinciaga og Ari Bajgora skal opptre på Bislett stadion i Oslo i løpet av helga.

De øvrige og eksklusive billettene, «Premium Lounge» og «Cabana», ligger på fra henholdsvis 30.000,- for ti personer og fra 55.000,- for 20 personer på én dag.

Annonse

Cabana, det dyreste produktet, inkluderer et eget telt, sofa, personlig VIP-service, mat og drikke og mer, skriver festivalen på sine nettsider.

Slik så Premium Lounge-området ut i 2023:

– Uheldig



– Når jeg har diskutert dette med arrangører, så sier de at det er en problemstilling der. Samtidig sier de at de dyre billettene også er med på å sponse en del gratisbilletter eller å holde prisene nede for de ordinære billettene, sier Tjora.



Annonse

Forskeren ser poenget, men mener det er uheldig.

– Det er mulig å kjøpe det argumentet, men for selve festivalopplevelsen som deltaker så tenker jeg at det er uheldig å ha en del ulike klasser på forskjellige festivalområder. Det som gjør den vanlige festivalopplevelsen god for mange, er at man kan mingle med alle andre personer man kanskje ikke mingler med ellers, mener Tjora.



Fakta: Findings-festivalen Findings-festivalen arrangeres på Bislett stadion i Oslo hvert år i august måned

Ble arrangert for første gang i 2014

Verdenskjente artister som David Guetta, Post Malone, Tiësto, Jason Derulo og Axwell Λ Ingrosso har tidligere spilt på festivalen

I år spiller følgende artister: Arif, Stig Brenner, Ty Dolla Sign, Roc Boys, Ballinciaga, Sexyy Red, Molly Sandén, Jonas Benyoub, Confidence Man, Ari Bajgora, Metropolen, Golfklubb, Synne Vo, Bausa og Peg Parnevik

Findings ønsker ikke å kommentere produktene selv, opplyser festivalens pressekontor overfor Dagsavisen.

Tjora mener lignende festivalområder i lengre tid har vært et fenomen.

Annonse

– Noen festivaler har fått slike se-og-bli-sett-områder på sett og vis. Dette har etter min observasjon egentlig startet før VIP-områdene kom. For en del år tilbake hadde man etablert en vinbar på Pstereofestivalen i Trondheim. Det kostet ikke noe mer å gå dit, men der kunne man få vin servert i ordentlige stettglass i stedet for plastglass fra festivalbaren, forteller han og fortsetter:

– Det ble et område hvor jeg observerte byens øvre middelklasse, som sto der mer eller mindre under hele festivalen fordi det var et mingle-sted for folk som enten kjente hverandre eller var i samme bransje.



– En goodwill-pakke



Han sier at såkalte premium- og VIP-områder er en videreutvikling av dette, og hevder at ideen om festivaler er i ferd med å endre seg:

Annonse

– I tillegg er det nå en slags gruppebillett. Det er en videreutvikling av at festivaler nå ikke lenger er å mingle blant alle, men det er også en slags goodwill-pakke for noen. Det er en interessant utvikling.



Festivalforskeren legger ikke skjul på at han er kritisk. Tjora uttalte seg i lignende termer om VIP-billetter overfor NRK i fjor og DinSide tidligere denne sommeren.

– Generelt er jeg skeptisk til denne utviklingen fordi festivalen i utgangspunktet er en arena hvor man legger fra seg sine private roller i hverdagen, enten hva man jobber med, familiesituasjon og så videre. Da bryter slike gruppe- og premiumbilletter til de som har litt ekstra ressurser ideen om festivaler hvor man kan gå som en person som kun er der som en deltaker på linje med alle andre.



– Det er en uheldig utvikling, for jeg har forsket på festivaler i 20 år og har opplevd festivaler som en sosial unntakstilstand hvor man bare kan være en festivaldeltaker og ikke ha alle de andre rollene, avslutter Tjora.

Annonse

Findings-festivalen starter fredag og avsluttes lørdag.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!