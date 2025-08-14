Demokratiets falske voktere

Donald Trump og andre populister mener at den folkeviljen som passer deres sak best, er viktigere enn alt annet i demokratiet, skriver spaltisten. FOTO: Elizabeth Frantz / NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.



I forrige uke måtte Dagsnytt 18-programleder Sigrid Sollund kaste debattant Gyda Oddekalv ut av debattstudioet. Bakgrunnen var at Oddekalv gjentatte ganger avbrøt sin motdebattant skrikende, med anklager om løgn og usannheter. Oddekalv, som leder det nyoppstartede partiet Generasjonspartiet – et parti som jobber for «å ta tilbake demokratiet» – begrunnet selv utbruddet med at motdebattanten kom med det hun oppfattet som løgner.

Som flere har påpekt i ettertid, er det lite demokratisk atferd å ubegrunnet anklage motdebattanter for løgn. Men det er enda mer alvorlig å nekte motdebattanter ordet i en debatt. En åpen og informativ samtale er en grunnstein i et demokrati. Bare slik kan vi få forklart oss for hverandre om hvorfor vi tenker som vi gjør. Og det er gjennom en samtale vi kan bryte meninger og fakta mot hverandre.

Når politikere kler seg i demokratiets klær, er det nyttig å spørre seg om de samtidig bryter demokratiske spilleregler.

Det er ikke bare Oddekalv som ofrer demokratiske prinsipper i et uttalt mål om å nettopp beskytte demokratiet. Partier på ytre høyre, verden over, har også brukt beskyttelse av nettopp demokratiet som skalkeskjul for å handle slik de ønsker.

Annonse

Der hvor tilhengere av liberale demokrati vil mene at grunnleggende menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og maktkontroll er iboende i et velfungerende demokrati, mener populistiske ledestjerner som Donald Trump i USA og tidligere president i Brasil, Jair Bolsonaro, noe annet.

For dem defineres demokrati kun som «folkeviljen». Det vil si at alt flertallet bestemmer, uansett konsekvenser, vil være den sanneste formen for demokrati. Det kan virke tilforlatelig og kanskje til og med fornuftig, men med en slik definisjon vil et stortingsflertall kunne innføre dødsstraff, begrense ytringsfriheten eller diskriminere minoriteters rett til helsehjelp. Det vil fort kunne føre til et flertallstyranni, innført i demokratiets navn. For ofte er «folket» som ledere på ytre høyre forsøker å løfte bare en avgrenset del av befolkningen.

Et slikt syn på demokratiet kommer gjerne med flere alvorlige brudd på nettopp demokratiske spilleregler. Pressen? Jo, de skal få skrive det de vil, så lenge de skriver det den demokratisk valgte lederen vil formidle. Forskningsinstitusjonene? Jo, de skal få publisere det de vil, så lenge det er i tråd med verdensbildet til den demokratisk valgte lederen. Domstolene? Nei, de skal ikke kunne dømme makthaverne etter lover. For som visepresidenten i USA skrev i en melding på tjenesten X: «Dommere har ikke rett til å kontrollere regjeringens legetime makt».

Det er selvsagt stikk i strid med maktfordelingsprinsippet som moderne demokratier styres av, hvor domstoler nettopp skal ha rett til å kontrollere regjeringen når de handler mot lovverket.

Annonse

Vi er langt fra en slik virkelighet i Norge. Men vi bør likevel være bevisste på hvilken effekt ledere som Donald Trump i USA eller Viktor Orban i Ungarn kan ha på politikere som setter makt og «folket» over demokrati. Så når politikere kler seg i demokratiets klær, er det nyttig å spørre seg om de samtidig bryter demokratiske spilleregler.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!