Mor og stefar risikerer lang straff for grov barnemishandling

Når moren og stefaren trekkes for retten til våren, hevder de begge sin uskyld etter tiltalen for grov mishandling i nære relasjoner. Statsadvokatene og Øst politidistrikt mener de to står bak omfattende og grov mishandling av tre brødre og deres søster over en periode på minst to år.

Barna var i barneskole- og barnehagealder da mishandlingen det er tatt ut tiltale for skal ha pågått fra høsten 2015 til sommeren 2017. I mars neste år er det satt av åtte dager til behandling av saken i Fredrikstad tingrett.

Vold, trusler og krenkelser

Barna skal gjentakende ha blitt slått i ansiktet, på kroppen og på fingrene med flat eller knyttet hånd og med kjøkkenredskaper, et belte og en fjernkontroll. De skal også ha blitt kløpet, bitt, sparket og tatt kvelertak på. En av guttene skal ha blitt kastet i senga slik at han slo hodet i veggen. Ved en annen anledning skal samme gutt ha blitt kastet ned på bakken før moren skal ha tråkket ham på magen mens han lå nede.

Parallelt med den fysiske mishandlingen skal barna gjentakende ha blitt utsatt for grusomme trusler og psykisk mishandling. Én eller flere av dem skal ha fått høre at de skal miste livet. En av guttene som ble truet med dette, skal ha fått en kniv rettet mot seg og fått ting kastet etter seg mens drapstrusselen falt, ifølge tiltalen mot moren og mannen som i perioden var barnas stefar.

Les også: Mor tiltalt for flere års mishandling av sønn

Ett eller flere av barna skal ha blitt truet med å bli slått «til de gråter blod» og blitt kalt nedsettende ting som «drittsekk» og «jævel». En av guttene skal ha blitt tvunget til å spise sitt eget oppkast og blitt truet med at de ville ødelegge tingene hans, ifølge tiltalen.

Alle barna skal også flere ganger ha vært vitner til at søsknene ble mishandlet.

Les også: Far tiltalt for gjentatte grove voldtekter av datter samt vold mot henne og sine tre sønner

Kan få lang fengselsstraff

Det kommer ikke fram av tiltalen når mishandlingen skal ha startet, men at barna skal ha blitt utsatt for mishandling av moren og stefaren også før høsten 2015. For den perioden har anklagene mot dem en øvre strafferamme på seks års fengsel. For perioden etter høsten 2015, som beskrives konkret i tiltalebeslutningen, er øvre strafferamme 15 års fengsel.

Dersom retten finner en eller begge skyldige i handlingene, skal retten også ta stilling til om mishandlingen er å regne som grov, slik de er tiltalt for. Da må retten vurdere hvor lenge mishandlingene har pågått, hvor hardt den har rammet fysisk og psykisk og om den er begått mot en forsvarsløs person.

Les også: – Barns lojalitet til voldsutøveren kan slites mellom kjærlighet og frykt for vedkommende (+)

Stefaren i denne saken er tidligere dømt for liknende handlinger som han nå er anklaget for, noe som vil få betydning for en eventuell straffeutmåling. Betydning i en straffeutmåling vil det også få dersom retten finner at de to har begått handlingene i fellesskap. Mannens forsvarer, advokat Jacob Sanden Ringsrød opplyser til Demokraten at tiltalte nekter straffskyld og hevder seg feilaktig anklaget. Barnas mor nekter også straffskyld, ifølge hennes forsvarer, advokat Jørgen Hilsen Mowinckel.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.