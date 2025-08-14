Debut om en tidlig debut

Jakob Semb skriver vanligvis kulturnyheter i Aftenposten. Nå gir han ut sin første roman. Foto: Fartein Rudjord

Når utvikler seksualitet seg i barn? Når finner de legningen sin? Og må man egentlig være kjønnsmoden før man begynner å utforske seg selv, og andre? Det er ikke små eller lite betente spørsmål Aftenposten-journalist Jakob Semb utforsker i sin skjønnlitterære debut.

Et enkelt svar på alle disse spørsmålene er selvsagt at det er ekstremt individuelt. I bunn og grunn er det konsekvensene av disse individuelle forskjellene som er sentrale i boken. Den handler om Jonas, som forelsker seg i klassekameraten Herman når de to er syv år gamle.