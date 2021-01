Like før jul vant Norges håndballjenter gull i EM. Hvor kult er ikke det? Disse kvinnene imponerer meg og nok resten av hele Norges befolkning. Men likevel er jeg litt skuffet.

For hvorfor er det så lite mangfold på landslaget?

På Norges landslag er det så å si bare hvite spillere. Det er oppsiktsvekkende og det viser en strukturell skjevfordeling når det kommer til hudfarge. Når det er så tydelig at det er lite mangfold på for eksempel håndballandslaget gir det uttrykk for noe større. Vi har en jobb å gjøre. Jeg har sterk tro på kvotering og mener vi må bruke det mye mer aktivt som et virkemiddel for å oppnå likestilling og bedre representasjon.

Samtidig skjønner jeg at det kan bli feil å bruke kvotering som et virkemiddel i uttaket av et landslag. Men det vi må innse er at det selvsagt ikke bare er hvite folk som er gode til å spille håndball. Så hvorfor er da landslaget så hvitt?

Det handler om lite mangfold og en strukturell skjevfordeling når det kommer til hudfarge.

For hvem er det som ikke har råd og like god mulighet til å begynne å spille håndball fra tidlig alder? Hvem er det som ikke har rollemodeller de kjenner seg igjen i på landslaget? Jo, dette vil gjelde mange med flerkulturell bakgrunn.

I 1974 vedtok Norges håndballforbund likeverdig satsning på kvinner og menn, og det ble brukt like mye penger på jenter som på gutter. Det ble en suksesshistorie som viser at håndballen gikk i front for likestillingen mellom kjønn.

Alle idrettsforbundene bør vedta en likeverdig satsning på kjønn, etter modell fra Håndball­forbundet. Men likevel er det et område hvor håndballen har en viktig jobb å gjøre. Det er å få mer mangfold inn i idretten. For både idrettsforeningene og kulturministeren må det være et prioritert prosjekt.

Selv spilte jeg håndball store deler av både barneskolen og ungdomsskolen.

Det å være del av et lag, ha det gøy på trening og dra på cup for å spille kamper med lag fra hele Norge, er noe jeg unner alle. Men det er nå en økende sosial ulikhet i ungdomsidretten, viser Ungdata-under­søk­el­­ser. For å få en slutt på den økende ulikheten, må vi ha som mål at alt av idrett skal være så tilgjengelig og prismessig overkommelig at alle skal ha mulighet til å delta.

Det handler om at vi må gi forrang på kommunale anlegg til klubber med lave kontingenter og fokus på inkludering. Alle kommuner eller bydeler må ha utstyrsbod hvor man kan låne utstyr gratis. Og vi må ha som mål at Norge skal bli verdens mest likestilte idrettsnasjon!

Jeg er sikker på at ledelsen som plukker ut Norges håndballandslag ikke bevisst bare velger hvite folk. Men det å ha et helt hvitt landslag gir uttrykk for at det fortsatt er en lang vei å gå for å oppnå mangfold og god representasjon i håndballen.

Når vi får et mer mangfoldig landslag vil det gi uttrykk for at resten av idrettsmiljøet er blitt en arena for alle.

Derfor må vi bli enda flinkere til å gi alle muligheter og tilrettelegge for at flere med flerkulturell bakgrunn blir blant de beste. Jeg gleder meg til å se Norge vinne flere mesterskap – men da håper jeg det er mer mangfold på laget. Det er en styrke som bare vil gjøre oss enda bedre.