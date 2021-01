Statistikk fra New York-politiet (NYPD) viser at politiet i løpet av 2020 rykket ut på 1.531 skyteepisoder, 754 flere enn i 2019. 462 drap ble etterforsket i 2020 – en økning på 143 fra året før.

Enda flere mennesker ble drept i Chicago, som er USAs tredje største by og har færre enn halvparten så mange innbyggere som New York City. Her ble 784 drap registrert i løpet av fjoråret.

Dette var 274 flere enn året før og det nest høyeste drapstallet de siste 20 årene.

Økende ledighet

Også i Detroit, hovedstaden Washington, Milwaukee og flere andre amerikanske byer var det flere drap enn i 2019. Økonomiske og sosiale problemer og økende arbeidsledighet i kjølvannet av pandemien antas å ha medvirket til utviklingen.

En annen mulig årsak er økende sosial uro knyttet til protestene mot politivold og rasisme etter at afroamerikanske George Floyd ble drept under en pågripelse i Minneapolis.

– Vil doble innsatsen

I New York City var det i 2020 nesten dobbelt så mange skyteepisoder som året før. Tallet var det høyeste på 16 år.

– Jeg tror vi går bedre tider i møte. I år vil vi doble innsatsen vår for å øke livskvaliteten, møte ungdommene bedre og utrydde gjengvold, sier politisjef Dermot Shea i en nyttårshilsen til byens politifolk.

Han peker på endringer i reglene for prøveløslatelser som én av årsakene til økningen i volden i New York.

