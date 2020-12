Av Stian Johnsen, NTB

Høytiden tilbringer familien Raja på snøkledde Norefjell, og det blir både pinnekjøtt, skigåing og andre juleinnslag selv om statsråden er muslim.

Julekosen til tross – fullstendig avslapning blir det ikke for den profilerte statsråden. Raja er i ferd med å legge bak seg et heftig, pandemipreget 2020. Rundt svingen lurer et 2021, som forhåpentlig blir lysere. Men utfordringene står i kø.

– Jeg tror spesielt i år at det ikke blir en juleferie der du kan koble helt av mentalt. Du kommer til å være påkoblet, og for meg er det viktig å kunne bruke tid til å reflektere over hvor vi er nå. Jeg tror denne julen er starten på slutten på koronapandemien. Vi får en halv million vaksinedoser i første kvartal neste år. Det betyr at det er lys i enden av tunnelen, sier Raja til NTB.

– Du gleder deg til jul?

– Ja, det gjør jeg faktisk. Jeg ser fram til både langrenn og litt slalåm på Norefjell. På langrennsski får jeg i alle fall tenkt. Vi må jo planlegge 2021, og det å gå noen lange skiturer hjelper ofte til å få litt perspektiv. Tenke på hvor vi er og reflektere over hvor vi har vært, men også se hva vi må gjøre i 2021 for at frivilligheten, idretten, kulturen og likestillingen skal komme seg gjennom den siste fasen av krisen. Forhåpentlig er vi i siste fase.

Snudd på hodet

Kultur- og likestillingsministeren, som er hans offisielle tittel, har vært mye i TV-ruta og rampelyset i år. Én spesiell grunn gjør at det blir greit å gjemme seg litt bort i juleperioden, forteller 45-åringen med glimt i øyet.

– Jeg har jo utviklet allergi mot mandler, og det er litt kjipt, for jeg elsker marsipan. Så det som skjer er at jeg begynner å nyse noe innmari. Jeg får alle koronasymptomene hvis jeg spiser en hel marsipangris. Men det kan jeg gjøre på hytta. For da gjør det ikke noe at jeg nyser og hoster og får tårer i øynene. Det er j**** deilig å spise marsipangris, utbryter han.

24. januar runder Raja ett år som kulturminister i Erna Solbergs regjering. Det første året ble helt annerledes enn det han kunne se for seg da han overtok nøkkelen til sitt nye kontor.

– Da jeg tiltrådte sa Erna at «det er selvfølgelig krevende å være kulturminister, men du kommer til å få gjort så mye gøy som andre statsråder ikke får gjort. Du skal jo på så mange konserter, idrettsarrangementer og turneringer og åpninger». Så gikk det fem uker, og alt ble nedstengt.

– Jeg er nok den kulturministeren som har vært på færrest idrettsarrangementer, men som likevel har hatt mest dialog med idretten, fastslår han.

Breddekritikk

Raja har kanskje ikke fått gjort alt han hadde ønsket som kulturminister det første året. Men det skinner igjennom at han er stolt over jobben han og regjeringen har gjort for å holde Norge i gang under pandemien. De har vært nødt til å ta tøffe valg for ikke å miste kontrollen over situasjonen.

– Det har vært veldig vanskelig. Det har vært vanskelig for helsemyndighetene å gi gode faglige råd, og det har vært vanskelig for regjeringen å ta beslutninger der og da i en tid hvor smittetallene har endret seg fra uke til uke.

– Vi valgte veldig tidlig å prioritere alle typer profesjonalitet, fra ballettdanseren og operasangeren til fotball- og håndballspilleren. Og så har vi prioritert barn og unge. Det er viktig. Men de mellom der, de har hatt en vanskelig situasjon. Og jeg forstår dem godt, sier Raja.

Det var ikke rent lite kritikk han fikk i sosiale medier og fra diverse forståsegpåere over at særlig breddefotballen aldri kom i gang i 2021.

– Det har vært mye støy rundt breddefotballen. Men jeg tror at dersom vi ser på situasjonen i Europa nå … Vi har hatt mest kontroll over pandemien, og det har kostet. Men mest kontroll betyr også færrest døde og færrest innlagt på sykehus.

– Jeg gleder meg til den dagen vi kan åpne helt for breddeidretten også. Forhåpentligvis har ikke karene som spiller 3. divisjon, gått opp så mye i vekt. Og hvis de har det, får de ta julen til hjelp for å ta et skippertak og få en normal sesong neste år, sier statsråden.

Likestillingens år

Han har nok av utfordringer i vente i 2021. Mens kulturen og idretten venter på gjenåpning, er det problemstillinger innen likestilling og diskriminering som ligger der helt uavhengig av pandemien.

2020 ble året der rasisme i fotballen ble satt ordentlig på dagsordenen.

– Jeg blir fremdeles sjokkert. Man skal jo ikke lenger bli sjokkert, men jeg blir det. Og når det er så mye fokus på det, og såpass mange tydelige eksempler, hvordan har det da vært når det ikke har vært fokus på det? Hvor mye har fått pågå i stillhet?

– Jeg tror 2021 kommer til å bli året der det blir fokus på likestilling i idretten. Hvor de som er funksjonsnedsatte, ikke bare får delta i idretter der det er særtilrettelagt for dem. De må kunne inkluderes i idretten der de bor. Og vi må ha fokus på likestilling for kvinner, vi må få satt en stopper for overgrepsdømte som får fortsette i idretten, du har rasismeproblematikken, og så er det familiene som kommer til å slite økonomisk. Hva gjør vi med dem når barna ikke har råd til å være med i idretten? spør han seg.

Raja legger samtidig til at han virkelig ser fram til den dagen publikum kan slippes inn på idrettsarenaene igjen. Og kanskje særlig til OL i Tokyo.

– Det hadde virkelig vært gøy å se bicepsene til Olaf Tufte ro gullet i land. Vi har en så stor tropp som skal prestere foran en hel verden. Det blir en helt magisk opplevelse.