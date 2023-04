Påskekrim: Spenning rett i øret

De senere årene har det vokst fram en skog av krimbaserte podkaster, både på norsk og engelsk. Å orientere seg i jungelen av tilbud kan være vrient. Vi har bedt personene bak to av Norges mest populære podkaster i krim og true crime-sjangeren om hjelp. Her forteller de hvilke krim- og spenningspodkaster de setter høyest.

Stein Morten Lier er programleder og produsent for podkasten «Avhørt», som gikk på lufta for første gang i 2019. Tor-Erling Thømt Ruud er programleder i «Krimpodden» i VG.

Stein Morten Liers favoritter

1. «Krimpodden», Norge

– Jeg må bra ta den fram, selv om det er vår argeste konkurrent. Jeg synes «Krimpodden» har blitt virkelig bra i det siste når de har begynt å produsere serier. Her går de langsomt fram, men i dybden.

Stein Morten Lier og Helge Moldver lager podkasten «Avhørt». (Batong media/NTB Tema)

Lier liker serien aller best når det handler om ganske ukjente saker.

– Det er ekstra bra når de tar tak i saker som ikke er «skrevet i hjel» i mediene. Historier som fortjener å bli fortalt, som er skremmende og rystende, sånn at du tenker «kan dette skje i Norge?»

2. «Hele historien», Norge

Podkasten er laget av NRK og tar som oftest for seg dramatiske hendelser fra Norge, som knivdrapene på Valdresekspressen, havariet til KNM Helge Ingstad eller gisselsaken i en barnehage i Rogaland i 2000. «Hele historien» har holdt på siden 2018, og mange av sakene går over to til tre episoder.

Gjennom episodene i NRKs «Hele historien» lærer lytteren noe nytt om kjente historier, påpeker Stein Morten Lier. (NRK/NTB Tema)

– Dette er gjerne saker vi allerede har lest eller hørt om, men de er skikkelig gode til å oppsummere saken. Her lærer man noe nytt.

3. «Paradise», England

– Dette er spesielt og gøy. Det er true crime i real time. «Paradise» tar tak i et drapsmysterium fra 70-tallet. Et ungt par forsvant i Karibia, og redaksjonen reiser verden rundt og ruller opp hele saken. De finner blant annet ut hvor paret er gravlagt, noe FBI ikke klarte.

«Paradise», som er laget av BBC, graver opp et drapsmysterium fra 1970-tallet. (NTB Tema)

Lier mener at serien er ekstremt godt laget, og at den åpenbart har et svært budsjett i ryggen.

– Helt i starten tar podkastskaperne et uvanlig grep: Det hele starter med personen de mener er drapsmannen, derfra dreier alt seg om å bevise at det er han som har gjort det.

4. «Serial», USA

– Denne må jo bare med, fastslår Lier.

«Serial» betraktes i dag som avsparket for både selve podkast-eksplosjonen og podkast-sjangeren true crime på midten av 2010-tallet. Første sesong handler om drapet på Hae Min Lee i Baltimore i 1999. Adnan Syed ble dømt til livstid i fengsel for drapet – men var det egentlig han som gjorde det?

I de første sesongene tok «Serial» for seg én sak per sesong. Etter hvert ble det færre episoder per sak, og dermed flere saker hver sesong.

– Her gjøres det en grundig jobb, og produksjonene er dyre. «Serial» er et forbilde for oss som jobber med dette. Vi har en kongstanke om å gjøre noe av det samme, grave oss dypt inn i saker for å finne svar. Det lages mye bra i Norge i dag, men når du hører «Serial», skjønner du at vi har noe å strekke oss etter.

Tor-Erling Thømt Ruuds favoritter:

1. «Havana Syndrome», USA

Hvorfor blir spionene på Cuba plutselig syke? Denne podkasten handler om Havanna-syndromet som har rammet amerikanske etterretningsagenter flere steder i verden de senere årene. Først i Havanna på Cuba fra slutten av 2016.

– Journalistene tar deg med inn i spionenes verden mens de utforsker hypoteser. Som lytter tenker du som en detektiv underveis: Hva i all verden kan dette være?» Havana Syndrome» byr på et stort og spennende mysterium.

Tor-Erling Thømt Ruud er programleder i VGs «Krimpodden». (Javad Parsa/NTB Tema)

2. «Operasjon Charlie», Norge

«Operasjon Charlie» er laget av det norske produksjonsselskapet Svarttrost.

– Tenk deg at du tror du har gjort en god deal, men så blir du lurt. Du klarer å avsløre svindelen og prøver å ordne opp selv, men derfra går det svært dårlig. En slik sak handler «Operasjon Charlie» om, sier Ruud.

«Operasjon Charlie» følger jakten på en kvinnelig svindler. (Svarttrost/NTB Tema)

Gjennom flere episoder følger vi jakten på en kvinnelig seriesvindler.

– «Operasjon Charlie» er en historie om noe som kanskje starter som en liten filleting, men som vokser seg større og større. Og hva er det som driver mennesker som lurer andre? Du får bli med i journalistenes arbeid med å finne kvinnen som står bak, og du får også bli når personene som er svindlet, tar opp kampen.

3. «S-Town», USA

– «Alle» har hørt om verdens første og største true crime-podkast «Serial», men kanskje ikke alle har fått med seg «S-Town», som er laget av det samme selskapet, sier Ruud.

Podkasten består av sju episoder og ble sluppet i 2017. I løpet av de fire første dagene ble den lastet ned ti millioner ganger.

– «S-Town» tar for seg mysteriet rundt et dødsfall i en liten bygd i USA. Hva var det som skjedde? Like mye som det er graving i det som blir flere dødsfall, er det et portrett av en person og det lille stedet Woodstock i Alabama.

4. «Hästgården», Sverige

– Dette er ikke podkast om hesteglade jenter og stallivet. Eller det er det også, men hva har egentlig skjedd på hestegården? spør Ruud retorisk.

«Hästgården» handler om hestemiljøet, men hva er det som har skjedd på hestegården? (SVT/NTB Tema)

Det har gått rykter om denne hestegården i mange år. Noen mener det er den beste hestegården de har vært på, andre snakker om overgrep og om en sekt.

– Snakker alle sant? Denne podkasten fra 2018 er en av de beste som har kommet fra Sverige. Den er spennende fortalt, med god innsikt i et hestemiljø som kanskje ikke er så idyllisk som det kan se ut som.

---

Podkast-fakta

Podkaster er lydprogrammer som sendes på internett. Teknologien som gjør det mulig å lage en podkast, kom tidlig på 2000-tallet.

Det tok likevel mange år før podkasten slo gjennom. Da Apples podkast-app for iPhone og iPad kom i 2012, ble brukervennligheten slik vi kjenner den i dag. Det fikk også fart på lyttertallene.

Kilde: SNL

---

---

True crime

True crime tar for seg forbrytelser fra virkeligheten – gjennom bøker, filmer, TV-programmer og podkaster.

Ofte dreier historiene seg om drap, kidnapping, svindel eller andre dramatiske og ofte grusomme handlinger. True crime-skaperne prøver å grave fram nye fakta eller presentere hendelsene på en forklarende måte.

I litteraturen er det vanlig å si at sjangeren for alvor startet med Truman Capotes «In Cold Blood» fra 1966, selv om det fantes enkelte true crime-bøker allerede på 1800-tallet. «Serial» fra 2014 er gjennombruddet for true crime i podkast-formatet.

True crime er spennende for leserne/seerne/lytterne, men blir ofte kritisert for å ta for lite hensyn til ofrene.

Kilder: Wikipedia, Study Smarter

---

