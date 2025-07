Forslagene til borgerlig side får Brenna til å reagere: – Barn og unge har et spesielt behov for vern

– Det er bra at unge vil jobbe, og vi vet at unge som kommer i jobb tidlig får med seg masse viktig erfaring. Men barn og unge har også et spesielt behov for vern, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til Dagsavisen.

Tidligere denne uken skrev Dagsavisen om at Unge Venstre vil at unge under 18 år skal få jobbe mer, lenger, og jobbe overtid. Høyre fremmet i fjor forslag på Stortinget om å la unge arbeidstakere mellom 15 og 18 år jobbe til midnatt. Frp har åpnet for det samme.

Brenna mener disse forslagene er uansvarlige.