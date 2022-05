– Kvinner kan gå mye lenger enn menn

Hvem: Leif Edward Ottesen Kennair (52).

Hva: Professor i psykologi ved NTNU.

Hvorfor: Er med i med i en forskergruppe, bestående av nordmenn og amerikanere, som har forsket på flørteteknikker.

Kan du først fortelle kort om studien?

– Vi har spurt cirka 1000 studenter, fordelt på norske og amerikanske universiteter, om hvilken type flørting de tenker er best for menn og kvinner, og om hvilken type flørting som er mest effektiv i en korttids- eller langtidssetting.

For ordens skyld, jeg har forstått det slik at vi her snakker om heterofile relasjoner?

– Ja. Vi hadde noen få ikke-heterofile i utvalget vårt, men ikke nok til å gjøre studier av dem spesifikt – i denne runden. Men det finnes noe forskning på flørting som tilsier at det ikke er så store forskjeller.

Hva er flørting?

– Folk tror de vet veldig godt hva flørting er, men det er ikke så lett å definere vitenskapelig. Hvis jeg skal prøve meg på et oneliner-svar, vil jeg si at det er de første forsøkene på å opprette romantisk eller seksuell kontakt.

Må flørting ha en romantisk eller seksuell undertone?

– Noen av oss vil prøve å flørte med alle vi møter, også med et mål om bare å skape en positiv sosial setting eller etablere en positiv sosial kontakt. Men hvis du flørter med alle på denne måten – altså hvis du er litt utydelig i hva du vil med flørtingen – kan du risikere å bli «friend-zona» eller du kan bli oppfattet som å være seksuelt interessert i en situasjon der du ikke er det.

– Jeg tror det er lurt å avgrense begrepet flørt til romantisk og seksuell kontakt, slik vi har gjort i forskningen.

Da holder vi oss til det videre i denne spalten. Hva er det som skiller menn og kvinner når det gjelder flørteteknikker som fungerer?

– Skillet er tydeligst når vi ser på ønsket om en korttidsrelasjon. Kvinner kan flørte på en måte der de er veldig, veldig tydelige på at de vil ha sex, og der de kan gå nokså mye lenger enn menn – uten at det blir sett på som trakasserende, men heller sexy.

– Menn som ønsker en kortvarig relasjon må vise interesse for henne, være artig og gi henne komplimenter – framfor bare å være fysisk og tydelig. Det vi også har sett i annen forskning, er at menn gjerne trapper litt ned, og viser mindre interesse for kvinnen enn de faktisk har. Mens kvinner viser derimot litt mer interesse enn de faktisk har i et møte på byen med motsatt kjønn.

Viser mannen ofte mindre interesse enn han faktisk har for ikke å framstå desperat?

– Hvis en mann formidler nøyaktig hvor interessert han er, vil han mest sannsynlig være litt for på og litt for desperat. Menn må fokusere mer på henne som person og holde litt mer igjen på det fysiske, mens kvinner altså kan kjøre på med nokså tydelige tegn på seksuell interesse.

Kan du gi noen eksempler på det siste?

– Det å ha kroppskontakt, gni seg mot ham, ta på armen hans, kle seg sexy og så videre; det fungerer godt for kvinner. Men selv om mannen må gi henne komplimenter og vise interesse i samtaler, må han også vise seksuell interesse slik at det ikke blir utydelig.

Kvinner kan kjøre på med nokså tydelige tegn på seksuell interesse, sier psykologiprofessor Leif Edward Ottesen Kennair. (Illustrasjonsfoto/Istock)

Litt mer komplisert for mannen, dette?

– Ja, det er lettere for kvinner som ønsker en kortvarig relasjon, men det er også færre kvinner enn menn som vil ha det. Det krever mer av menn. De er i større grad konkurrenter med hverandre – og må jobbe hardere.

– Og hvis du er veldig introvert, sosialt engstelig og synes det er vanskelig å være tydelig på hva du vil, vil man fort falle utenfor markedet. Det er ubehagelig. Mennesker har behov. Og hvis du er klønete og plump, kan det fort bli en ubehagelig situasjon for den andre parten – da er man fort over i seksuell trakassering. Det er viktig å skille mellom gjensidig, positiv og leken flørt og uønsket, ubehagelig og ikke-gjengjeldt oppmerksomhet.

Hva fungerer best når man ønsker et langtidsforhold?

– Når man ønsker kjæreste, blir det straks mye likere mellom kjønnene. Man bør få den andre til å le, ha dype samtaler, smile og tilbringe tid med hverandre. Og det er mer effektivt for menn enn for kvinner å være sjenerøs, spandabel og vise forpliktelse. Fra internasjonal forskning vet vi også at det i en langtidssetting er mer effektivt for menn enn kvinner å si «I love you». Kvinner søker forpliktelse, menn vet dette – og prøver å formidle det.

Det er faktisk overraskende mange som tror at det å være frekk og ubehagelig skal være effektivt. — Leif Edward Ottesen Kennair

Du har vært inne på det allerede, men dere har funnet ut at humor skal være en god teknikk?

– Det å få den andre til å le, ligger helt på topp for menn og kvinner i alle settinger, bortsett fra kvinner som ønsker en korttidsrelasjon. Og det å le av den andres vitser ligger på topp ti-lista for begge kjønn i både korttids- og langtidssetting. Hvis man både ler av den andres vitser, og får den andre til å le, er man i en situasjon der begge trives, er avslappet, der man oppfatter den andre som intelligent og i stand til å tone seg innpå deg.

Hva er det som ikke fungerer?

– Det er stort sett å snu det som fungerer, på hodet. Og hvis du er ubehagelig og frekk, vulgær og ekkel, så vil ikke det fungere så bra.

Kanskje ikke så overraskende?

– Det er faktisk overraskende mange som tror at det å være frekk og ubehagelig skal være effektivt. Det er folk som går rundt og tror at det å nægge er lurt, men forskningen tyder i hvert fall ikke på det.

Har du selv noen særskilte flørtetriks?

– Jeg har jo vært sammen med den samme dama siden 1994, så jeg vil si jeg er litt rusten på flørting som er konkret og alvorlig ment. Jeg prøver å få øyekontakt og smile til alle. Jeg er fryktelig glad i folk, og som regel ser det ut til å gå bra.

Da hopper vi over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er så vanskelig å svare på det spørsmålet, det er så mange bøker som har betydd så mye for meg – både som kliniker og som forsker. Hvis jeg skal si én bok, må det nok bli The Adapted Mind. En av tingene jeg har studert, jobba med og formidlet i mange år, er hvordan man kan forstå mennesket fra et evolusjonært perspektiv. Og denne boka er den første store introduksjonen til dette fagområdet.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når Newcastle United vinner. På veggen bak meg henger det en signert Alan Shearer-skjorte.

Er det like lett å heie på Newcastle nå som laget i praksis er eid av Mohammad bin Salman?

– Er det vesensforskjell på eierne til Newcastle og eierne til Manchester City eller PSG? Folk har nå feiret City (vant nylig Premier League, red.anm.) uten at de er blitt svartelistet eller at det er kommet protester mot regimet som eier dem. Har jeg valgt disse eierne? Nei, men jeg har heller aldri noensinne fått lov til å velge eier. Jeg heier på klubben fordi min onkel i Newcastle tok meg til side som fireåring, og viste meg den sanne trua.

– Jeg skulle gjerne ikke vært eid av dem, synes den tyske modellen er langt mer attraktiv (supporterne må eie minst 51 prosent av klubben, red.anm.). Men hvis du spør meg om jeg vil heie ett sekund mindre på laget mitt, er svaret: Jeg heiet på dem da de ble eid av Mike Ashley, en ekte drittsekk, og det er ingenting jeg kan gjøre med det saudiarabiske eierskapet.

– Fremfor å posere, og angripe klubbenes fans, må man heller gjøre noe konkret overfor disse regimene.

Hvem var din barndomshelt?

– Alan Shearer er den største helten i livet mitt, men han er på samme alder som meg selv, så det er et litt pinlig svar. Vi hadde en lang rekke fascinerende gode spillere på 1980-tallet i Newcastle: Keegan, Waddle, Beardsley og Gazza.

Hvis du skulle trukket fram én?

– Da blir det Keegan. Mest av alt fordi han kom tilbake som manager.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg prokrastinerer ikke mye, og har orden på det meste, men papirarbeid – alt fra regnskap til de byråkratiske sidene av jobben min – der sliter jeg. Så klarer jeg heller ikke å si nei til ting, men jeg vet ikke om jeg misliker det. Egentlig gjør det at jeg får opplevd fryktelig mye artig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er ikke en sånn som skeier ut i hverdagen, men jeg elsker en luksuriøs Michelin-middag når jeg får muligheten. Da er jeg rimelig lett å be.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg er veldig dårlig til å gå i tog. Sier ifra i de foraene jeg deltar i, og har vært i opp gjennom årene. Og svarer jo når journalister spør meg, alt fra hvorfor jeg heier på Newcastle til det ene og det andre. Og jeg prøver å holde det så faglig som jeg kan, men prøver også å være tydelig i alle diskusjoner jeg er i.

Er det noe du angrer på?

– Jeg forsker på anger. Slutt å angre, slutt å gruble – det hjelper ikke.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg opplevde en gang at Alan Shearer kom ut av heisen rett foran meg. Jeg hadde en skjorte i hånda, og hadde så lyst til å strekke den ut og spørre om han kunne signere den. Er jo vanligvis ekstremt ekstrovert, men der og da mistet jeg motet. Så om jeg hadde havnet i heisen med Shearer, denne gangen uten å fryse, kunne jeg personlig bedt ham om å signere skjorta – i stedet for at søskenbarnet mitt fiksa det for meg.

