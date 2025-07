– Det er ingen andre land som gjør det på den måten

Et høyhastighetstog passerer en viadukt i Middelhavet. Det kan du kjøre med. Foto: Enzojz/iStock

Tenk deg: Du veksler mellom å stirre ut vinduet og telle hvor mange ganger konduktøren går forbi. Vognen gynger mildt, og du lener deg tilbake i setet. Tøff-tøff! Europa ruller forbi.

I fjor ble det solgt over 1,2 millioner Interrailbilletter på verdensbasis, en økning på 25 prosent fra 2022. Også i Norge vokser interessen for å bytte ut himmel med jernbane. Over 76.000 er medlemmer av Facebook-gruppa Togferie, administrert av Kristian Skjellum Aas, som er forfatter av boka Togferie til Sør-Europa.

– Med fly opplever du bare målet. På tog får du hele reisen med, sier Aas, som har reist med tog i Europa siden 1997.