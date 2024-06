Sveits sendte tittelforsvarer Italia ut av EM – dominerte i 2-0-seier

Vargas var den eneste nye i landslagssjef Murat Yakins lagoppstilling etter siste gruppekamp mot Tyskland, da gruppeseieren glapp med et baklengsmål på overtid. Angriperen kom inn via en rekke rokeringer ettersom høyreback Stefan Widmer var utestengt. Det må sies å ha vært klaff for Yakin.

Annerledes var det med Italias sjef Luciano Spalletti, som gjorde seks endringer i laget som trengte en utligning mot Kroatia åtte minutter på overtid for å unngå å ryke ut i gruppespillet. Et svakt italiensk lag var nest best i alt på Olympiastadion.

Remo Freuler og Vargas scoret i hver sin omgang for et Sveits-lag som dominerte i den grad at en sveitser også sto for Italias største sjanse.

Sveits er i utslagsrundene for sjette gang på rad i EM eller VM, men greide for første gang å vinne en cupkamp. Eneste tidligere avansement kom i straffesparkkonkurranse mot Frankrike i EMs åttedelsfinale i 2021.

I kvartfinalen i Düsseldorf lørdag blir det kamp mot England eller Slovakia.

Klart best

Sveits styrte kampen helt fra avspark. Med kaptein Granit Xhaka i storslag på midtbanen og aggressivt høyt press fikk Italia gang på gang problemer med å spille seg ut av eget forsvar.

De store sjansene lot vente på seg, men i det 24. minutt måtte Italias kaptein Gianluigi Donnarumma vise klasse for å nekte Breel Embolo scoring. Michel Aebischers bakromspasning sendte Sveits-spissen alene gjennom bak en alt annet enn stram italiensk forsvarslinje. Han prøvde å skru ballen i lengste hjørne, men Donnarumma strakte seg og slo ballen ut.

Rett etter fikk Italia sin første sjanse da Federico Chiesa lyktes med en dragning og skjøt fra god posisjon i feltet, men Manuel Akanji blokkerte til corner. Uansett sto keeper Yann Sommer klar bak ham.

Det skulle bare bli et glimt fra Italia, for Sveits grep taktpinnen igjen, og i det 37. minutt kom det fortjente ledermålet.

Fyrte løs

Vargas ble spilt fram på venstresiden og så at det var rom bak de dypeste italienske forsvarerne. Hans sentring ble møtt av Freuler, som vippet ballen opp med førsteberøringen og fyrte løs på volley. Gianluca Mancini prøvde å blokkere, men via låret hans og foten til Donnarumma gikk ballen i mål.

Det var sveitsernes sjette mål i EM, og den sjette målscoreren.

På overtid i omgangen kunne ledelsen ha blitt doblet. Fabian Rieder tok frispark utenfor høyre hjørne av 16-meteren og prøvde seg med en frekkis mot nærmeste stolpe. Den ville gått inn om ikke Donnarumma hadde reagert lynraskt og slått ballen i stolpen og ut.

Ved pause viste Uefa-statistikken 31-7 til Sveits i angrep og 10-1 i avslutninger.

Ved pause ble Kroatia-helten Mattia Zaccagni byttet inn i håp om at han skulle berge Italia igjen, men slik ble det ikke.

Fort gjort

Italia tok avspark i 2. omgang, men Sveits brukte fem sekunder på å erobre ballen. Så fulgte seks sveitsiske pasninger mellom stillestående italienere før Vargas med assist fra Aebischer uforstyrret kunne skyte inn 2-0-målet etter 26 sekunder.

Det var ikke mye igjen av stolte italienske forsvarstradisjoner ved den anledningen.

I det 52. minutt holdt Sveits på å invitere Italia inn i kampen igjen. På et innlegg fra Nicolò Fagioli prøvde en upresset Fabian Schär å nikke til corner og så ballen treffe stolpen. I gruppespillet hjalp forsvarsveteranen Skottland ved å sparke ballen i eget nett da Sommer sto klar til å gripe den, men denne gang forble gaven uåpnet.

I det 74. minutt fikk Italia en ny mulighet da Gianluca Scamacca traff stolpen, men han profitterte på offsideposisjon i forspillet, og VAR ville nok grepet inn og annullert om ballen hadde gått inn.

Italias tid som europamester tok dermed slutt på stadion der «Gli Azzurri» ble verdensmester i 2006.

