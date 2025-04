Nå er Senterpartiet nest størst på rødgrønn side

Senterpartiet øker med 1,8 prosentpoeng til en oppslutning på 6,7 prosent og 13 mandater, viser Poll of polls’ oppsummering.

Samtidig har SV hatt en svak måned og faller til 6,3 prosent i snitt og tolv mandater. Dermed ville Sp blitt nest størst på rødgrønn side dersom valget ble holdt i dag. Partileder Trygve Slagsvold Vedum tror den gryende EU-debatten i Norge har hjulpet partiet hans:

– Jeg er sikker på at vi stiger nå fordi vi er en garantist mot norsk EU-medlemskap og er krystallklare på at vi ikke vil gi fra oss mer makt til EU i energi- og strømpolitikken, sier han til NTB.

Bergstø er ikke fornøyd

I januar gikk som kjent Senterpartiet ut av regjering på grunn av nettopp et spørsmål om EUs energipolitikk. 6,7 prosent ville vært Sps dårligste valgresultat siden 2013, men i historisk sammenheng et relativt godt resultat. På 1980-tallet og 2000-tallet lå partiet stort sett rundt det samme i oppslutning. 6,7 prosent er også det høyeste de har ligget i gjennomsnitt siden januar 2024.

For SV ville valget betydd et kraftig fall sammenlignet med 2021, da de endte på 7,6 prosent.

– Vi må få til et sterkere valgresultat enn dette. Det er alle som har stemt SV som har gjort det mulig for oss å forhandle fram gratis SFO, billigere tannhelse for unge, økning i ytelser og en nær dobling av barnetrygda. Om vi skal få til mer for å bedre hverdagen til folk, må vi ha styrke i forhandlingene. Derfor trengs et sterkt SV. Når det er urolige tider, er det ekstra viktig med trygghet og sterke fellesskap, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

Sikkerhetsmargin for de rødgrønne

Arbeiderpartiets oppslutning i gjennomsnitt er uendret fra måneden i forveien, med 28,1 prosent. Partiet har nå i snitt 53 mandater – og ville dermed gjort sitt beste valg siden 2013. Rødt og MDG øker begge litt. Samlet sett har de fem rødgrønne partiene 88 av 169 mandater.

– April har rødgrønt flertall, til tross for at 100.000 rødgrønne 2021-velgere har gått over blokkgrensen til borgerlig side. Det viser noe vi stadig har gjentatt – fordi rødgrønne har et stort forsprang etter sin seier i 2021, er en rødgrønn lekkasje på 100.000 neppe tilstrekkelig for borgerlig flertall, skriver Johan Giertsen i Poll of polls i kommentaren sin.

I 2021 hadde de fem rødgrønne partiene nesten en halv million flere velgere enn de fire borgerlige.

Frp og Høyre jevnstore

På borgerlig side fortsetter Frp sitt fall fra toppunktet i vinter. I april ender de på 20 prosent i gjennomsnitt, ned 2,7 prosentpoeng, og er dermed knapt foran Høyre. Høyre vokser litt, fra 18,8 prosent til 19,8, og har vært større enn Frp på flere målinger den siste måneden.

– Jeg blir veldig glad. Dette er en skikkelig energiboost og vitamininnsprøyting til hele Høyre, som akkurat har vært samlet til et viktig landsmøte for å vedta politikken vi går til valg på, sa Høyre-leder Erna Solberg til ABC Nyheter etter deres beste måling i april: 22,5 prosent på Opinions måling for Altinget og ABC Nyheter.

Venstre ramler på sin side under sperregrensa, men fallet fra 4,3 prosent til 3,9 er innenfor feilmarginen. KrF er på sin side fortsatt godt under sperregrensa.

Thrillervalg

Tross et tilsynelatende behagelig flertall nå, kan mye fortsatt skje fram mot valget. Så sent som i januar viste meningsmålingene at de borgerlige hadde 95 mandater i snitt. Giertsen, som driver analysenettstedet på frivillig basis ved siden av jobben som professor, tror det er et thrillervalg som står foran oss – og at det først er etter skoleferien i august at det kan avgjøres.

– Det er da tvilerne bestemmer seg. Hvilken rolle spiller Trump da? Har det spisset seg enda mer til med Ukraina, Grønland og handelskrigen? Eller er det da kommet i skyggen av andre saker? spør Johan Giertsen overfor Aftenposten.

For ordens skyld: Giertsen er selv medlem i Høyre.