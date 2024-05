Seiler opp som klokkerein favoritt til å ta over etter Jonas

Det viser Folkevalgtbarometeret, en undersøkelse gjennomført av Norgesbarometeret blant kommunestyrerepresentanter landet rundt.

Tusenvis av norske kommunestyrerepresentanter har blitt invitert til å delta i en spørreundersøkelse, der de blant annet ble spurt: Hvem tenker du er den mest aktuelle arvtakeren som leder i Arbeiderpartiet?

Hvis vi bryter tallene ned på Arbeiderpartiets folkevalgte får vi følgende svar på spørsmålet:

Tonje Brenna - 15 prosent

Kari Nessa Nordtun - 16 prosent

Jan Christian Vestre - 48 prosent

8 prosent svarer Trond Giske, 4 prosent svarer Masud Gharahkhani, mens 2 prosent svarer Hadia Tajik. Resten svarer «andre» eller «vet ikke».

Arverekkefølgen

– Når det er så solid flertall blant Aps folkevalgte for at Jan Christian Vestre skal overta etter Jonas Gahr Støre tenker jeg at nå er på en måte arverekkefølgen i Arbeiderpartiet klar. Jeg synes at resultatet var overraskende, da jeg hadde trodd det skulle være jevnere blant de tre på topp, sier Øystein H. S. Moen, daglig leder i Norgesbarometeret AS til Dagsavisen.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. (Terje Pedersen)

Han sier dette er første gangen navn som Vestre, Brenna og Nessa Nordtun har vært svaralternativer når det samme spørsmålet er blitt stilt til samme gruppe tidligere.

– Tidligere har det vært nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik, og Raymond Johansen som de fleste har snakket om. På tidligere målinger har det vært ganske jevnt mellom alle de kandidatene. Det har ikke vært noen klare kandidater til hvem som skulle ta over etter Jonas, som jeg tror er noe av grunnen til at det ikke har vært så mye lederdebatt i Ap. Ut i fra denne målingen ser det ut til det er ganske klart hvem som er favoritten til å ta over, sier Moen.

Han tror noe av grunnen til at Vestre scorer så høyt blant Aps lokalpolitikere i denne målingen er at han har styrt klar av alle skandalene i partiet de siste årene. Han har ikke vært inhabil i utnevnelser til styre og stell, ikke blitt tatt for å jukse med pendlerbolig eller reiseregninger, og han er ikke anklaget for seksuell trakassering.

– Vestre har gått klar av disse skandalene. Han har fått et opprykk i regjering, fra Næringsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet, som er en av de største og vanskeligste postene i regjeringen. Og jeg har inntrykk av at han har blitt ganske godt mottatt som helseminister, selv om han har hatt den posten i relativt kort tid, sier Moen.

– Det blir også spennende å følge Kari Nessa Nordtun, som har kort fartstid i rikspolitikken, men som raskt har posisjonert seg som en av de fremste i Ap, legger han til.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. (Emilie Holtet/NTB)

Han trekker også fram at det ikke bare er blant Aps lokalpolitikere Vestre er mest populær. Kommunestyrerepresentanter fra alle partier peker på nettopp Vestre som favoritt til å ta over etter Støre.

Hvis du ser alle som har svart på undersøkelsen i ett blir resultatet slik:

Vestre: 36 prosent

Brenna: 17 prosent

Nessa Nordtun: 13 prosent

– Det kan vi tolke som at de andre partiene mener han har gode samarbeidsevner, og kan være en partileder for Ap de kan se for seg å samarbeide med, sier Moen.

Arven etter Erna

I samme undersøkelse har de også spurt norske lokalpolitikere hvem de ser på som den naturlige arvtakeren etter Erna Solberg, den dagen hun går av. Her scorer tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide skyhøyt. Blant Høres lokalpolitikere svarer hele 57 prosent at hun bør ta over. Bak henne finner vi nestleder Henrik Asheim på 25 prosent og Tina Bru på 7 prosent.

Samtidig har mange medier spekulert i om Eriksen Søreide egentlig ikke ønsker å bli Høyre-leder. Hun har ikke vist interesse for å jobbe med noen andre saksområder i Stortinget enn utenriks- og forsvarspolitikk, og da det stormet rundt Erna Solberg i forbindelse med habilitetsskandalen i fjor ble det spekulert i at Eriksen Søreide internt ga beskjed om at hun var uaktuell som partileder.

– Det er ingen tvil om at Ine Eriksen Søreide scorer høyest i Høyre. Også blant de andre partiene scorer hun høyest. Sånn jeg ser det står det mellom henne og Henrik Asheim når arvtakeren etter Erna Solberg skal pekes ut, sier Moen.

Både Høyre-leder Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre har rukket å bli 63 år. Selv om USAs president Joe Biden er langt eldre (81) ser de fleste for seg at begge partitoppene nærmer seg sine siste faser som toppolitikere. Hvem som skal ta over Høyre og Ap vil dermed bli en stadig mer interessant diskusjon i årene som kommer.

– Det vil ikke være rart om partiene nå begynner å se seg rundt etter hvem som skal være arvtakere etter disse to, sier Moen.

Dagsavisen har bedt Jan Christian Vestre om en kommentar til undersøkelsen, men ikke fått svar.

Om undersøkelsen

Folkevalgtbarometeret er gjennomført av Norgesbarometeret.

Undersøkelsen ble sendt ut til et utvalg på totalt 8.175 kommunestyrerepresentanter og ble besvart av 1.071 respondenter

Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 16. - 23. mai.

