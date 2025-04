– Jeg er ikke fornøyd med de russiske angrepene i Kyiv. Det er ikke nødvendig, og veldig dårlig timing. Vladimir, stopp!, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

Videre tar Trump til orde for å få på plass en fredsavtale, noe USA har forsøkt å hale i land i flere uker uten hell.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa torsdag at de russiske angrepene mot hovedstaden Kyiv var et forsøk fra Russland på å legge ytterligere press på USA som meklerland.

Minst ni mennesker ble drept og over 60 ble såret i angrepet, som er det største i Kyiv siden i fjor sommer og et av de største siden krigens start for over tre år siden.

