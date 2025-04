Svarer russerne sant når de sier at de støtter Putin?

Skyhøye dødstall i krigen mot Ukraina til tross: Russlands president Vladimir Putin er kjempepopulær blant russerne. Nå har USAs president Donald Trump varslet at Krim-halvøya, som ble annektert og okkupert av Russland i 2014, blir værende under russisk kontroll.

Professor Kyle Lohse Marquardt ved Universitetet i Bergen har forsket på Putins popularitet og har dette å si:

– Det bemerkelsesverdige er at Putins popularitet har ligget omtrent mellom 80 og 90 prosent helt siden fullskala-invasjonen av Ukraina. Han har vært veldig populær, og ingenting Trump har gjort har endret på det.

Levada-senterets siste meningsmåling i Russland viser at 87 prosent av russerne ser positivt på den jobben Putin gjør. Russlands fullskala-invasjon av Ukraina startet i februar 2022 og har medført hundretusener av dødsfall og at Russland nå kontrollerer rundt 20 prosent av Ukraina.

Levada er en anerkjent, uavhengig russisk meningsmåler. Senteret er blitt stemplet som «utenlandsk agent» av russiske myndigheter.

Trump populær i Russland

Også USAs president Donald Trump er populær i Russland.

Levada gjennomførte nylig spørreundersøkelser om Trump. Rundt 51 prosent av russerne sa i februar at de kan relatere seg positivt til Trump. Kun 18 prosent hadde et hovedsakelig negativt syn på ham. For tidligere president Joe Biden var støtten blant russerne rundt 4 prosent, mens 79 prosent så negativt på ham.

– 67 prosent av russerne som var positive til Trump, sa at dette enten var fordi han vil få slutt på krigen i Ukraina, vil samtykke til forhandlinger eller fordi han vil skape et godt forhold mellom Russland og USA, sier Kyle Lohse Marquardt til Dagsavisen.

Samtidig har russernes holdninger til USA har blitt betraktelig mer positive den siste tiden, ifølge Levada-senteret.

I USA har Trumps popularitet vært dalende etter at han kom til makten. Rundt 45 prosent mener nå at presidenten gjør en god jobb. På grunn av måten spørsmålene er stilt, kan det være vanskelig med en direkte sammenligning mellom Trumps popularitet i USA og i Russland, men smak på dette:

51 prosent er positive til Trump i Russland, mens 45 prosent er det samme i USA.

U.S. President Trump departs en route to attend Pope Francis' funeral, at the White House in Washington USAs president Donald Trump er kanskje mer populær i Russland enn i hjemlandet sitt. (Leah Mills/Reuters/NTB/Reuters)

Ganske sikker på at Putin er populær

– Hvor sikre er vi på at folk svarer ærlig på spørsmål om støtten til Putin i Russland?

– Jeg har, sammen med kolleger, sett på om russere svarer sannferdig når de snakker om sin støtte til Putin. VI har gjort en rekke grundige eksperimenter. Funnene våre viser at det er liten grunn til å hevde at frykt får russere til å lyve om at de støtter Putin eller at de av andre årsaker ikke rapporterer sannferdig om sin støtte til Putin, svarer Marquardt.

Han forklarer at forskerne blant annet har gått grundig til verks for å unngå at folk svarer slik de tror er sosialt akseptert, heller enn hva de egentlig mener. Det kan føre til feilaktige resultater i undersøkelser og intervjuer.

Likevel er det viktig å huske at Russland er et autoritært land, og at mangelen på en opposisjon som oppleves som reell blant befolkningen kan føre til økt oppslutning om landets leder, ifølge Marquardt.

– I en autoritær stat som Russland, hvor Putin har gjort det svært vanskelig for opposisjonen å konkurrere på like vilkår, finnes det ingen tydelige alternativer til Putin.

Selv om Putin mangler opposisjon, finnes det også andre årsaker at han er populær i Russland: Store deler av den russiske befolkningen deler Putin og Kremls negative syn på Vesten og Nato, og ønsket om at Russland skal være en viktig og aktiv aktør på verdensscenen. I en studie fra 2022, konkluderer Marquardt og andre forskere med at bildet som tegnes av Putins popularitet, blant annet i russiske statlige medier, også bidrar til Putins popularitet.

Marquardt understreker at det sannsynligvis er mindre sensitivt å snakke om hvorvidt man støtter Putin, enn hvorvidt man støtter krigen, som man ikke har lov til å omtale som en krig, i Russland.

Professor Kyle Lohse Marquardt har forsket på Putins popularitet i Russland. (Eivind Senneset, UiB)

Støtten til krigen

Når det gjelder russernes støtte til krigen mot Ukraina, spriker tallene noe, avhengig av hvordan man stiller spørsmålene.

Selv om en stor andel av befolkningen støtter Russlands krig i Ukraina, sier 59 prosent av befolkningen at det er bedre å starte fredsforhandlinger enn å fortsette krigen. Bare 31 prosent av russerne sier det er bedre å fortsette krigen, ifølge Marquardt.

– Dette antyder at «støtt soldatene våre»-aspektet kan overestimere hvor stor selve støtten til krigen er. Mange, også blant dem som støtter krigen, har i tidligere undersøkelser rapportert at konflikten gjør dem engstelige.

Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff møtte fredag Putin i Moskva for fjerde gang for å snakke om en mulig avslutning på krigen i Ukraina. Besøket er Witkoffs fjerde i Russland, og så langt har verken han eller Trump klart å overtale Putin til å avslutte den blodige krigen.

---

FAKTA

Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad, nå St. Petersburg, 7. oktober 1952.

Tidligere KGB-agent. I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Ble i 1999 utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president.

Ble formelt valgt til president i 2000 og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i 2004.

I 2008 ble han statsminister under president Dmitrij Medvedev. I henhold til grunnloven kunne ikke russiske presidenter sitte i mer enn to perioder på rad.

I mars 2012 ble han igjen valgt til president for seks nye år.

Putin ble i 2018 gjenvalgt for en ny seksårsperiode med nesten 77 prosent av stemmene, ifølge de offisielle resultatene.

En grunnlovsendring i 2020 gjorde det mulig for Putin å beholde makten helt til 2036.

I februar 2022 invaderte Putin Ukraina med store militære styrker.

I valget i mars 2024 ble Putin gjenvalgt med minst 87 prosent av stemmene etter at alle reelle opposisjonskandidater var utestengt fra valget.

Kilder: NTB, AFP, The New York Times

---

Les også: USA-ekspert om Trump-møte: – Pinlig

Les også: Forskere frykter USA-forslag: – Ufattelig farlig

Les også: Hver mann for seg i Trumps gale verden