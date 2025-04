Trumps eksrådgiver: – Han ønsker å etterligne Putin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er første gang vi har hatt en amerikansk president som ønsker å etterligne eller overgå den russiske lederen på en eller annen måte, og som ønsker å skape et slags «hyperpersonalisert» presidentskap, sier Fiona Hill til Sky News.

Britisk-amerikanske Hill er ansett som en av verdens ledende eksperter på sikkerhetspolitikk og Russland. Hun ble forsvarsrådsgiver for den britiske regjeringen etter parlamentsvalget i 2024.

Hill har tidligere vært sikkerhetsrådgiver for både George W. Bush og Barack Obama i Det hvite hus i USA, og i Donald Trumps første presidentperiode var hun Det hvite hus’ Russland-ekspert i presidentens nasjonale sikkerhetsråd i perioden 2017-2019.

Donald Trumps tidligere rådgiver Fiona Hill avbildet under Oslo Energy Forum i fjor. (DANIEL TENGS)

– Hun aner ikke hva hun snakker om

Hill sier til Sky News at Trump og Putin har et sjokkerende likt verdenssyn.

– Donald Trump ønsker i bunn og grunn å styre sitt eget land på en veldig lik måte, veldig ovenfra og ned uten noen form for kontroll og motvekt, mener hun.

Russlands president Vladimir Putin. (Gavriil Grigorov/Reuters)

Forholdet mellom Trump og Hill to surnet etter exiten hennes fra Det hvite hus i 2019. Hill var den første fra Det hvite hus som vitnet i riksrettsgranskingen mot Trump i Kongressen i USA i 2019.

Russland-eksperten har tidligere uttalt til blant andre The New York Times at Trump beundrer og har latt seg inspirere av autokrater som Russlands president Vladimir Putin, Ungarns statsminister Viktor Orban og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

– Fiona Hill aner ikke hva hun snakker om. Hadde hun ikke hatt den britiske aksenten sin, så hadde hun ikke vært noe som helst, har Trump svart på dette, ifølge The Independent.

Pekte på Trumps «fiende-liste»

Hill mener Trump nå ønsker å «regularisere, normalisere og tilbakestille» forholdet mellom USA og Russland.

– Det er veldig tydelig, det har vært tydelig siden Trumps første presidentperiode, sier hun til Sky News.

Dagsavisen snakket med Hill om Trump i fjor, da hun gjestet Oslo Energy Forum.

– Trump er veldig drevet av hvordan han ser på folk, i form av om han ser på dem som venner eller fiender. «Fiende-listen» hans er veldig lang, sa hun blant annet.

– Trumps oppførsel drives av om noe er til hans fordel eller ikke, og hvor tett forhold han har til det eller dem, forklarte briten.

