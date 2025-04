Russisk motorsykkelgjeng kjører mot Berlin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Både motorsykkelgjengen og individuelle medlemmer er nemlig underlagt sanksjoner for deres syn på Ukraina-krigen. Navnet kan oversettes til «Nattulvene» på norsk.

På vei ut av Moskva ble det observert flere motorsykler påtegnet «Z», et russisk symbol til støtte for invasjonen av Ukraina. Symbolet er forbudt i Tyskland.

Gjengen regnes som nasjonalister og tilhengere av Russlands president Vladimir Putin. I 2014 tok de med Putin på tur på den okkuperte Krim-halvøya.

Gjengen vil markere at det er 80 år siden 2. verdenskrig endte, ved et sovjetisk minnested i Berlin 9. mai.

Motorsyklistene hevder de vil markere «fredelig sameksistens og vennskap».

For ti år siden forsøkte samme gjengen å markere 70-årsdagen for seieren over nazistene. Da ble de stoppet i Polen og Tyskland, skrev NRK.

