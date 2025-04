Volden mot ansatte i norske fengsler øker

– Det har den siste tiden dessverre vært flere tilfeller av alvorlig vold mot ansatte i kriminalomsorgens enheter. Dette er uønskede hendelser som er belastende for arbeidsmiljøet. I kriminalomsorgen ønsker vi et arbeidsmiljø fritt for vold og trusler, sier Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Realiteten i vårt samfunnsoppdrag er dessverre slik at denne ambisjonen kan være vanskelig å oppnå

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan tillitsvalgte og ledere i norske fengsler opplever en økning i antall voldsepisoder mot fengselsbetjenter. Det bekreftes nå av tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Justis- og beredskapsdepartementet forteller at de er bekymret over bemanningssituasjonen i norske fengsler.

Flere psykisk syke innsatte

Etter en alvorlig voldshendelse i Oslo fengsel i påska, sa Hans-Christian Tanum, leder i Oslo Fengselsfunksjonærers forening (OFF), til Dagsavisen de ansatte står i vold, trusler og spytting hver dag.

– Terskelen for å utøve vold er vesentlig lavere i dag enn den var i gamle dager. De har ingen hemninger lenger, de går sammen og utover vold uten å tenke på konsekvensene. Dette er unge som takler dårlig å bli snakket til og å få avslag på det de krever, sa han.

Tallene Kriminalomsorgsdirektoratet har sammenstilt for Dagsavisen, viser en gradvis økning fra 2022, med 509 registrerte tilfeller av fysisk vold mot ansatte i 2024, mot 394 i 2022.

Grafen viser utviklingen av fysisk vold mot ansatte i norske fengsler over de siste årene. Tallene fra 2025 er til og med 23. april. (Kriminalomsorgsdirektoratet)

Kriminalomsorgsdirektoratet erfarer at voldsproblematikken påvirkes av sammensetninga av de innsatte som til enhver tid befinner seg i fengslene. De ser for eksempel at andelen innsatte og domfelte med alvorlige psykiske lidelser har økt kraftig, og at ofte er noen få enkeltinnsatte som står for flere hendelser.

Samtidig er en større andel av de innsatte dømt for mer alvorlig kriminalitet, ettersom mange som tidligere gjennomførte straff i fengsel, nå gjennomfører straffen i samfunnet.

Mer vold innsatte imellom

Også vold og trusler mellom de innsatte øker. I 2021 ble det registrert 276 tilfeller. I 2024 var antall registreringer gått opp til 359.

Utviklingen i vold og trusler mellom innsatte de siste årene. (Kriminalomsorgsdirektoratet)

OFF-leder Tanum har til Dagsavisen sagt at dette gjør at det for eksempel bør finnes en oversikt over gjengmiljøene i Oslo, for å kunne kartlegge hvem som kan være innsatt med hvem.

– Det finnes ingen sentral eller lokal funksjon i kriminalomsorgen som har oversikt over gjengmiljøene. Vi har bedt om å få tilsatt en person som skal jobbe med etterretning for å avdekke grupperingene, og ha kontakt med politiet, sa han til Dagsavisen.

Leder i Oslo fengsel, Nils Leyell Finstad fortalte at dette er et arbeid de bruker mye ressurser på. Det har ført til at voldstilfellene mellom innsatte i deres fengsel faktisk har gått ned.

– Mange innsatte har tilhørighet til miljø eller gjeng, og tar med seg konflikter inn i Oslo fengsel. Dermed oppstår nye konflikter. Vi bruker mye ressurser på å kartlegge innsatte, med tanke på hvem som ikke kan møte hverandre, og hvem som ikke kan være i samme avdeling. Vi samarbeider også tett med politiet, sier Finstad.

Ap: Vil øke bemanninga

Asle Aase, leder i Norsk fengsel og friomsorgsforbund, sier at de setter krav til regjeringa om at det trengs tiltak for å rekruttere nye ansatte og løfte kriminalomsorgen.

– Det nytter ikke å pøse inn i politiet, om vi ikke løser flaskehalsen hos oss. Det er våre folk som står i førstelinja, som får dette på kroppen.

Gunn Karin Gjul, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (Ap), forteller at også regjeringa er bekymret for ståa i norske fengsler.

Gunn Karin Gjul, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. (Stortinget)

– Det er uakseptabelt at ansatte blir utsatt for vold og trusler på jobb. Arbeiderpartiregjeringen deler bekymringen for situasjonen i kriminalomsorgen, både når det gjelder tilbud til de innsatte, og når det gjelder tryggheten og belastningen på de ansatte. Kriminalomsorgen står overfor flere utfordringer, blant annet en krevende bemanningssituasjon og høy forekomst av psykiske lidelser blant innsatte, som krever mer av fengselsbetjentene, sier hun.

Statssekretær Gjul forsikrer om at regjeringa tar situasjonen alvorlig. Hun forteller at de har iverksatt flere tiltak for å bedre den:

Regjeringen har styrket budsjettene til kriminalomsorgen de siste årene. I budsjettet for 2025 er det blant annet bevilget 100 millioner kroner til tiltak for å øke bemanningen i fengslene.

Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA) for kvinner er under etablering ved Telemark fengsel, Skien avdeling. NFFA er et tiltak for å håndtere de innsatte med de mest alvorlige psykiske lidelsene, med ansatte både fra kriminalomsorgen og fra helsevesenet.

Straffereaksjonsutvalget leverte i forrige måned en NOU om samfunnsvern og omsorg (NOU 2025: 2), som nå er på høring.

– Fremover vil regjeringen fortsette arbeidet med å imøtekomme utfordringene i kriminalomsorgen. Regjeringen jobber derfor med en stortingsmelding om straffegjennomføring, der disse problemstillingene behandles, sier Gjul.

