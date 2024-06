Tryvannstårnet er lagt ut for salg

– Jeg er spent på mottakelsen, men trygg på at vi finner en ny eier som makter å løfte dette nasjonale kulturminnet og ta det inn i fremtiden på den måten det fortjener, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen (H) i en pressemelding.

Tårnet, som er 118 centimeter høyt, ble bygd i 1962 for å sende kringkastingssignaler videre til radio- og fjernsynsomformere i hele Norge. Tårnet ble stengt for besøkende i 2005, og driften ble avsluttet i 2017 da FM-nettet ble slokket.

Tårnets fremtid var lenge usikkert, og flere alternativer ble undersøkt. I juli 2022 besluttet Oslo kommune å selge tårnet.

– Det er viktig at bygg som kommunen selv ikke trenger, selges og tas i bruk av andre. Tryvannstårnet er et ikonisk bygg for Oslo og det er helt sikkert noen der ute som kan gi bygget et nytt liv, sier byråden.

Tårnet selges med vilkår om at allmennheten skal ha fri ferdsel over eiendommen og tilgang til tårnet.

– Vi må sørge for at fremtidige generasjoner ikke går glipp av Oslos råeste utsikt, sier Bråten.