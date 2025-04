Om få uker våkner tusenvis av barn og unge i Oslo til sin egen og Norges festdag.

Det siste byen trenger, er alkoholservering før og under barnetogets jublende vandring gjennom sentrum og over Slottsplassen.

Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT Norge. (Jan Tore Evensen)

Det er nesten så vi ikke tror det vi hører fra byrådet i hovedstaden, som nå mener at nasjonaldagen blir enda bedre med alkoholservering fra klokka 0800 på morgenen.

Det betyr at skjenkingen i Oslo skal starte fire timer tidligere enn i dag.

I en undersøkelse vi i den ruspolitiske organisasjonen IOGT gjorde i 2024, svarer halvparten av de spurte at alkohol nå tar for mye plass på 17. mai.

Like mange svarte at det har blitt vanlig å se mye alkoholbruk på nasjonaldagen, og at dette ble oppfattet som problematisk.

Vi må stille opp som trygge voksne.

I de senere årene har vi sett at den tradisjonelle feiringen av nasjonaldagen utfordres av champagnefrokoster og andre alkoholholdige bobler gjennom dagen, med mer oppmerksomhet på en god fest for de voksne.

Det er fullstendig umusikalsk at byrådet nå vil forsterke en slik utvikling, som vi vet skaper mindre trygghet for nettopp barna som feirer for full hals denne formiddagen.

De fortjener en by og et arrangement som gjør det stikk motsatte. Våre barn trenger at vi tilrettelegger for mest mulig trygghet, trivsel og glede for alle generasjoner i feiringen av vår frihet og selvstendighet.

55 prosent av de spurte i IOGT-undersøkelsen er enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17. mai. Hele 62 prosent av kvinnene er bekymret for denne utviklingen.

Ifølge Folkehelseinstituttet vokser om lag 90.000 barn i Norge opp i familier der minst en forelder har et alkoholproblem, og langt flere er skadelidende som følge av foreldres rusmiddelbruk.

Les også: Helseministeren: Alkohol er vårt største rusproblem

Byrådet i Oslo må ta denne virkeligheten på alvor. Byen trenger ikke alkoholservering til frokost, men heller tiltak som kan utsette og begrense denne typen fest på barnas festdag.

IOGT vil derfor oppfordre byrådet til å avvise ideen om fri flyt av alkohol fra klokka 0800, og heller utsette skjenkestarten til etter klokka 1400.

Da lager vi en trygg og rusfri nasjonaldag sammen med barna og hverandre, der alle generasjoner kjenner seg velkommen og trygge i feiringen.

Les også: Fylleræl for kidsa er ikke greit

IOGT mener det beste vi kan gjøre, er å stille opp for det beste av de verdiene vi har rundt 17. mai. Vi må stille opp som trygge voksne i en feiring som handler om barn og unges møte med viktige samfunnsverdier som fellesskap, frihet og demokrati.

Byen og hver enkelt av oss må ta ansvar, og la denne demokratifesten vår være en trygg og god feiring for barna!

Les også: Barna blir skadet lenge før leveren

Vi i IOGT håper og tror at flertallet i byrådet i Oslo ser verdien av en slik holdning til nasjonaldagen når saken skal behandles i bystyret 30. april.

Med kampanjen «Edru på 17. mai – barnas dag», oppfordrer IOGT flere til å ta det rusfrie valget på nasjonaldagen.

Vær alkoholfri rundt barnetoget i Oslo, det fortjener og trenger de festkledde barna våre!

Les også: Synne Vo: – Det er helt kaos om dagen (+)

Les også: Suget etter pillene ble for stort. Daniel «måtte» rane apoteket

Les også: «Kniven i ilden»-regissør: – Jeg har også vært en mor som drar (+)