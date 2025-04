Solberg i selskap med Trump og Netanyahu

I over 40 år har Høyre vært medlem av Den internasjonale demokratiske union (IDU). Det er et verdensomspennende forbund av mer enn 80 konservative og kristendemokratiske politiske partier. Høyres Jo Benkow var med på stiftelsen i 1983, og tidligere statsminister Kåre Willoch (H) var en gang styreleder i IDU.

Med i IDU er også Donald Trumps republikanske parti og Benjamin Netanyahus Likud.

Høyre har selv tidligere omtalt Trumps parti som sitt konservative søsterparti i USA.

SV har lenge ment at Erna Solbergs Høyre er i veldig dårlig selskap.

– Hvis ikke Høyre tar et oppgjør med sine ekstreme søsterpartier nå, når i all verden skal de gjøre det? spør Bergstø retorisk.

Viktig med dialog

Høyre mener på sin side at det er viktig med dialog i tider som dette. Generalsekretær Tom Erlend Skaug definerer IDU som «en organisasjon for partier som tror på demokrati, individuelle friheter, eiendomsrett og en sosial markedsøkonomi». Han anslår at Høyres stortingsrepresentanter deltar på to fysiske møter i året, avhengig av tematikk.

– Republikanerne og Likud er to av rundt 80 svært forskjellige medlemspartier i et internasjonalt forum der også Høyre har vært medlem i mange tiår. Det er ingen tvil om at Republikanerne har endret seg drastisk under Trump, og at Likud har endret seg under Netanyahu, skriver Skaug i en e-post til Dagsavisen.

– Politisk har vi ingenting å lære av disse to partiene i dag, fortsetter han.

– Jeg tror imidlertid ikke at de vil bli mindre radikale dersom vi og andre moderate partier slutter å ha dialog med dem. Norge må kunne snakke med de som til enhver tid styrer både USA og Israel. Med det alvorlige verdensbildet vi ser akkurat nå, tror jeg ikke svaret er mindre samarbeid og mindre dialog, mener Høyres generalsekretær.

SV Landsmøte SV-leder Kirsti Bergstø mener Høyre bør ta et oppgjør. (Cornelius Poppe/NTB)

– Ekstreme krefter

Dette er et ikke et godt nok svar for SV-leder Kirsti Bergstø, som akkurat nå for øvrig er på besøk hos ett av sine nordiske søsterpartier, Vänsterpartiet i Sverige. Hun mener at både Likud og Republikanerne i USA må defineres som Høyres søsterpartier.

– Når vi har utfordret Høyre på at de er i søsterskap med ganske ekstreme krefter, så svarer de alltid at man må snakke med også de man er uenig med. Men her er det ikke snakk om ikke å ha kontakt med andre land, eller ikke har dialog, sier Bergstø til Dagsavisen.

– Her er det snakk om at man skal definere hverandre som det nærmeste samarbeidsfellesskapet. Det er jo en del av det å ha søsterpartier, at man vil dem vel og vil gjøre dem bedre. Det er stor forskjell på å ha kontakt med partier, og det å definere dem som søsterpartier i det tetteste internasjonale fellesskapet man har, mener hun.

– Jeg savner et oppgjør fra Høyres side, noe de hittil ikke har vist noen vilje til å ta. Det er særlig viktig nå, i den brytningstiden verden står i nå, hvor det er ikke er gitt hvilken retning samfunnsutviklingen skal ta, sier SV-lederen.

Hun mener Høyre ikke kan fortsette relasjonen til de to partiene, og bare stilltiende akseptere det Likud og republikanerne i USA foretar seg.

– Høyre bør be fellesskapet i IDU om å velge: Oss eller dem? De kan jo ikke sitte i samme fellesskap som Likud og republikanerne uansett hva som skjer.

Historiker Bård Larsen jobber for den liberale tankesmien Civita. (CF-WESENBERG)

Bør kutte alle bånd

Også historiker Bård Larsen i den liberale og borgerlige tankesmia Civita tror Høyre på sikt bør ta et valg. Han anser IDU først og fremst er en «prateklubb», og ikke en «veldig virksom organisasjon» - ikke som den konservative sammenslutningen European Peoples Part (EPP) i Europaparlamentet. Der var det hissig debatt om ungarske Viktor Orbáns parti, som endte med at partiet trakk seg ut. Men han mener IDU har en symbolsk og politisk betydning.

– Min personlige mening er selvfølgelig at verken republikanerne i USA eller Likud i Israel har noe i en liberaldemokratisk organisasjon som IDU å gjøre, verken politisk eller moralsk. De tilhører nå en annen tradisjon. Dette er autoritære partier. Det republikanske partiet i USA er ikke lenger et demokratisk parti, så saklig sett er de ute av den liberaldemokratiske familien, mener Larsen, som interesserer seg spesielt for autoritære strømninger og trusler mot demokratiet i vår tid.

– Det moralsk riktige for Høyre i en ideell verden er jo at de bør kutte alle bånd. Det som skjer blant konservative nå er jo at det har oppstått et skisma, et skille mellom liberalkonservative partier som Høyre, som altså består av pragmatiske, pluralistiske og liberale demokrater, og de autoritære nasjonalkonservative partiene. Den konflikten der, den er ganske smertefull, sier han til Dagsavisen.

– Også i IDU vil du se den konflikten. Så spørsmålet er jo – hva gjør man da? Hvor setter du ned grensestolpen og sier at «vi har ikke noe til felles»? spør han, men legger til:

– Men alle som så Støre og Stoltenberg hos Trump i Det hvite hus, skjønner jo tegningen. Det har en kostnad å provosere Trump, og akkurat nå mener mange det er tid for å sitte stille i båten. Høyre er statsbærende parti med statsministerkandidat i det kommende valget, så det å provosere Trump nå, det tror jeg sitter langt inne, mener Larsen.

– Fryktelig farlig

Han understreker at heller ikke statsminister Jonas Gahr Støre eller finansminister Jens Stoltenberg gjorde noe for å provosere Trump da de besøkte ham forrige uke. Realpolitikken kom først, ettersom USA anses som Norges viktigste allierte.

Larsen tror at Høyres IDU-medlemskap også handler om realpolitikk.

– Det å tro at Høyre nå vil lage kvalm i IDU, det er ganske utenkelig i den den realpolitiske situasjonen som er nå. Men så er jo spørsmålet: Hva gjør man den dagen Trump begynner å fengsle opposisjonelle? Det tror jeg kan skje. Dette har et smertepunkt, mener Civita-historikeren.

– Hva skjer fram i tid, hvor ille blir dette? Jeg har jo en klar oppfatning at det er fascisme vi står overfor. Vi er litt tilbake til 1930-tallet, så dette kommer til å bli vondt og vanskelig og fryktelig farlig. Trump kommer til å bli verre. Jeg tror faktisk det kommer til å skje ting som vi ikke i vår villeste fantasi hadde forestilt oss, sier Larsen til Dagsavisen.

– Jeg tror ikke verden går under, men det kommer til å bli et forferdelig politisk spetakkel. Jeg er også veldig bekymret for at man ikke klarer å forene gode krefter mot Trump. Men kanskje Høyre kommer til et punkt da hvor de begynner å tenke noe må gjøres med dette her. Da tenker jeg at det er ikke noe poeng i at Høyre melder seg ut av IDU. Da bør heller Høyre jobbe for å kvitte seg med partier som ikke har noe demokratisk sinnelag.

Dette er IDU

Den internasjonale demokratiske union, forkortet IDU, har over 80 partier fra mer enn 60 land som medlemmer, enten direkte eller via en regional paraplyorganisasjon, blant dem det norske Høyre.

Forbundet ble grunnlagt i London i 1983 på initiativ fra Konrad-Adenauer-Stiftung og USAs daværende visepresident George Bush.

Stiftelseserklæringen ble undertegnet av blant andre Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Jacques Chirac og Høyres Jo Benkow.

Sideorganisasjoner er International Young Democrat Union og International Women’s Democracy Union.

