Valgkomiteen i LO har hatt møte – Eggum-forhold var tema

Leder i valgkomiteen i LO og Fellesforbundet, Mette Nord, bekreftet dette overfor VG tirsdag morgen.

– Det blir et tema, utover det vil jeg ikke si noe mer. Jeg har ikke kommentert eller vil kommentere valgkomiteens arbeid. Vi skal diskutere alt og er opptatt av å finne en god LO-leder – og det skal vi klare, sa hun til VG.

Ved 10.30-tiden opplyste Fagforbundet til NTB at møtet allerede var unnagjort. Møtet var planlagt før TV 2s sak om Jørn Eggum mandag kveld.

I saken sto en kvinnelig lokallagsleder fram og fortalte om forholdet hun hadde hatt til Eggum for flere år tilbake. Eggum bekreftet selv forholdet overfor TV 2.

– Ser at det kan være uryddig

Han bekrefter også at han ledet en prosess som førte til at kvinnen mistet lederjobben i januar, og at han samtidig ba om fullmakt til å forhandle en minnelig løsning – uten å informere forbundsstyret om at han tidligere hadde hatt en relasjon til henne.

– Det er så lenge siden dette holdt på, at vi har vært kollegaer og tillitsvalgte sammen. Så ser jeg at det kan være uryddig, men det er ikke vært bevisst fra meg. Jeg ønsket at hun skulle komme seg videre på en god måte. Det har vært viktig for meg at hun blir behandlet på en god måte, forteller Eggum til TV 2.

Han beskriver det som et venneforhold. NTB har forsøkt å få en kommentar fra Eggum, uten hell.

Saken skal også diskuteres i Fellesforbundet i dag. Dagbladet har fått bekreftet at forbundsstyret i Fellesforbundet er innkalt for å diskutere saken klokka 10 i dag.

Sindre Ensrud i Fellesforbundets avdeling 23 omtaler saken som «grov».

- Det er en grov sak som har kommet fram her. Nå har vi hørt hennes versjon, nå må vi også få høre Jørns versjon, sier Ensrud til Dagbladet.

Ny leder velges neste uke

LO-leder Peggy Hessen Følsvik går av i neste uke. Hun ønsker ikke å kommentere saken mot Eggum overfor NTB.

LOs nye ledelse skal velges på kongressen, som møtes 5. til 9. mai.

Eggum er i dag leder av det mektige Fellesforbundet – LOs største forbund for privat sektor – og har lenge vært framholdt av mange som den mest aktuelle kandidaten til å klatre helt til topps i norsk fagbevegelse.

Det er ingen andre motkandidater til å ta over etter Følsvik.

Nestleder i LO, Sissel Skoghaug, stilte som kandidat og utfordret Eggum i februar, men trakk sitt kandidatur en drøy måned senere.

