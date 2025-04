Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Møtet mellom Jonas Gahr Støre og Donald Trump var en historisk mulighet for Norge til å stå opp for folkeretten – også overfor en stormakt.

I stedet ble det en pinlig affære preget av stillhet.

Ikke ett ord om Palestina. Ikke ett ord om folkemordet i Gaza.

Det som kunne vært et øyeblikk for moralsk lederskap, ble en demonstrasjon av svakhet.

Støre kunne utfordret Trump. Han kunne spurt hvordan det er mulig å støtte Israels bombing av sykehus, skoler og flyktningleirer. Han kunne sagt at det finnes grenser – også for så kalte allianser.

I stedet smilte han på bilder og lot som om alt var normalt.

Støre snakker ofte om rettferdighet, dialog og menneskerettigheter. Men når det gjelder, når han står ansikt til ansikt med makten, velger han å tie.

Palestina ble ofret – ikke fordi Støre ikke visste, men fordi han ikke våget å si noe.

Det var vondt å se på pressekonferansen, for det var så langt unna det vi liker å tro at Norge står for.

Stillheten i møtet med Trump var et bevisst valg, og det valget sender et klart signal. Når vi velger å være tause overfor maktens urett, mister vi vår moral.

Vi kan ikke påberope oss å være en forkjemper for menneskerettigheter når vi velger å se bort fra de som lider. Ap-regjeringen må spørre seg selv om de er villige til å stå opp for det de påstår å representere, eller om de er mer opptatt av å opprettholde relasjoner på bekostning av prinsipper.

Arbeiderpartiet har i mange tiår profilert seg som en forsvarer av menneskerettigheter og fred, men denne rollen forplikter. Det krever at partiets ledelse tør heve stemmen – også når det er upopulært.

Å møte Trump uten å nevne Palestina, uten å stille spørsmål ved hans støtte til Israels handlinger, er å ofre prinsipper for posisjon.

Det som kunne blitt et tydelig øyeblikk for moralsk mot, endte som et stille nikk til makten.

