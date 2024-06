I mandagens Dagsavisen la Høyre-leder Erna Solberg ansvaret for den fastlåste Unio-streiken på Støre-regjeringen. Solberg framholdt at hadde regjeringen «lyttet til partene» og ikke lagt prinsippspørsmålet om bare en tariffavtale på forhandlingsbordet, så hadde det ikke blitt noen streik. Dette reagerer lederen for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) kraftig på. Han mener særlig Høyre nå går altfor langt i å blande seg inn i de pågående lønnsforhandlingene.

– Det som er helt spesielt i år er at et stort styringsparti, Høyre, går med begge beina inn i en arbeidskonflikt. Det er noe helt nytt. Det er farlig, fordi det rokker ved den modellen vi har i Norge, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud til Dagsavisen.

Venter opptrapping

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon som representerer 240.000 medlemmer i 11 forbund, der mange er ansatte i staten. YS har i likhet med LO blitt enige med staten om årets lønnsoppgjør, og er ikke i streik. En tredje part, Akademikerne, fikk søndag kveld stoppet sin streik med tvungen lønnsnemnd, mens den fjerde parten, Unio, fortsatt er i streik og varsler en opptrapping på onsdag.

Skjæggerud har tidligere i innlegg i Dagsavisen reagert på at flere Høyre-politikere i det siste har uttalt seg til fordel for Akademikerne og Unio, som begge fikk egen tariffavtale med staten da Høyre-leder Erna Solberg fortsatt var statsminister i 2016. Stridens kjerne er nettopp disse avtalene, for nå vil staten, representert av dagens Støre-regjering, at alle statsansatte skal ha en felles avtale.

– Skiller seg ut

YS-lederen sier til Dagsavisen at han syns det er helt greit at ulike regjeringer på forhånd legger føringer på statens personaldirektør, som leder forhandlingene med partene. Han mener at Solberg-regjeringen i 2016 ga føringer om at de godtok egne tariffavtaler for Akademikerne og Unio, mens Støre-regjeringen nå har lagt en føring om at de ønsker en felles avtale for alle statsansatte.

– Dette er et tariffområde som skiller seg fra alle andre, fordi det er regjeringen som er øverste arbeidsgivermyndighet for de statsansatte, sier Skjæggerud.

– Men da må man legge de føringene, trekke seg tilbake og la partene forhandle fritt. Man må ikke involvere seg etter det. De har Høyre gjort nå. Denne gangen har de gått inn direkte inn etter at forhandlingene er i gang, hevder YS-lederen.

– Noe helt nytt

Han viser til at både Høyres nestleder Henrik Asheim og stortingsrepresentant Anna Molberg (H) har gått ut og støttet Akademikerne og Unio. De mener begge at regjeringen favoriserer LO. Mandag kom altså også Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg på banen i Dagsavisen.

Erna Solberg. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Ap har favorisert LO i andre sammenhenger, i trepartsorganer, i utredninger og utvalg og så videre, noe som er uheldig og skadelig for det trepartssamarbeidet vi har i Norge. Men vi har ikke hatt samme grunn til å kritisere Ap når det gjelder tariff og lønnsdannelse, sier Skjæggerud.

– Det er derfor jeg reagerer så sterkt når Høyre nå engasjerer seg i selve lønnsdannelsen. Det er noe helt nytt når et styringsparti av Høyres kaliber går inn i en arbeidskamp i et lønnsoppgjør, mener han.

Uro og polarisering

Han mener norsk arbeidsliv har hatt et godt, velregulert system for lønnsoppgjørene.

– Vi har en etablert praksis, tydelig roller, høy tillit til hverandre, og det er forutsigbarhet. Men når politikere involverer seg slik Høyre har gjort nå, så må vi parter spørre oss: Hva betyr dette for oss? spør han.

– Skal vi begynne å drive lobbyvirksomhet blant de politiske partiene på Stortinget, for å få støtte til våre krav og våre kamper? Kan vi da regne med at partiene kommer løpende og hjelper oss, hvis vi er i trøbbel? Da blir partenes ansvar i lønnsoppgjøret uklart. Hvis får se mer av dette, vil det føre at lønnsoppgjørene blir mer politiserte, noe som igjen vil kunne føre til mer uro i en samfunnsdebatt som allerede har blitt stadig mer polarisert, mener Skjæggerud.

– Uforutsigbart

Den norske modellen har ikke blitt rokket ved, før nå, ifølge YS-lederen.

– De norske modellen er et finmasket system som definerer aktørenes roller. En del av dette igjen er det økonomiske systemet: Politikerne har ansvaret for finanspolitikken, Norges Bank har ansvaret for pengepolitikken, og partene i arbeidslivet har ansvaret for tariffpolitikken, slår han fast.

– Det jeg frykter kan bli resultatet, dersom det at politikere blander seg inn blir en trend som får utvikle seg, er det gjør noe med partenes frihet. Friheten til å forhandle seg imellom, uten innblanding fra posisjon og opposisjon, som jo skifter hele tiden. Da blir alt mer uforutsigbart.

– Utidig innblanding

Solberg selv sa mandag til Dagsavisen at hun mener det er regjeringspartiet Ap og resten av venstresiden som har bidratt til politisering av årets lønnsoppgjør i staten. Sammen med resten av venstresiden løftet Ap i 2022 spørsmålet om en eller to tariffavtaler i staten inn i Stortinget, og gjorde det klart at de ønsket en, felles avtale.

– Det er en helt spesiell situasjon knyttet til akkurat denne avtalen. For det første la Stortinget en føring som går mot den største arbeidstakergruppen i staten. Det syns jeg er en utidig innblanding i denne sammenhengen, sa Solberg til Dagsavisen.

– Vi uttaler oss normalt ikke om konflikter i arbeidslivet, men regjeringen har valgt å gjøre akkurat denne konflikten blodpolitisk, har Høyres stortingsrepresentant Anna Molberg tidligere sagt til Nettavisen.

