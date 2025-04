Kanontall for Støre

Det er en framgang på nesten fem prosentpoeng fra forrige måling i mars.

Sist Arbeiderpartiet hadde samme oppslutning på Opinions måling var i juni 2017.

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre tar likevel ikke av.

– Vi har hatt et løft på målingene de siste månedene. At det bekrefter seg nå, er oppmuntrende. Men det får vi bare ta som en inspirasjon og jobbe på, sier Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

Han tar altså ikke av – og forsøker å holde beina godt planta på jorda, som han uttrykker det selv.

– Det er hardt arbeid som gjelder hver eneste dag, poengterer han.

– Hva skyldes den store framgangen?

– Jeg tror folk opplever at vi leverer på trygg økonomisk styring. Vi har fortsatt lav ledighet. Vi prioriterer løft for forsvaret vårt. Er aktivt tilstede rundt utenriks- og sikkerhetspolitikk. Tett på, også i samtaler med ledende allierte. Nå med USA, sier Jonas Gahr Støre.

Han poengterer også viktigheten av hjemlige forhold.

– Også er dette med å sikre bedring i folks hverdagsøkonomi fortsatt en hovedsak. Ikke noe vi slipper, selv om vi har en internasjonal situasjon som den er. Det tror jeg folk merker seg, legger han til.

Ikke ta for gitt

Man skal imidlertid aldri ta noe for gitt i politikken.

I mars 2023 hadde Høyre en oppslutning på 36,9 prosent – mens Arbeiderpartiet hadde 15,5. Nå er altså rollene byttet fullstendig om.

Denne måneden får Høyre en oppslutning på 17,4 prosent. Vi må nesten 16 år tilbake, til september 2009, for å finne lavere oppslutning for Høyre.

– Hvordan skal Arbeiderpartiet makte å beholde sin posisjon?

– Med hardt arbeid og følge opp de gode vedtakene fra vårt landsmøte, svarer Støre.

På denne målingen er det rødgrønt flertall med Ap, Sp, SV, Rødt og MDG. Også uten MDG.

De tre rødgrønne partiene som i dag samarbeider på Stortinget, mangler tre mandater på Stortinget for å beholde flertallet.

– Hvordan skal dere klare å samle venstresiden ved en eventuell valgseier?

– Nå handler det om å få flertall på den rette siden av streken. Arbeiderpartiet er klare for å levere en regjering i Norge. Så får vi ta samarbeidsformene siden, svarer Støre.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener absolutt denne målingen viser en trend.

– Flere målinger viser det samme. Både oppslutningen om Ap, og at det er solid rødgrønt flertall, er overraskende og en veldig god nyhet for Ap, sier Johannes Bergh.

Årsbeste for Sp

Senterpartiet får denne måneden et løft, med en oppslutning på 7 prosent.

Dette er partiets beste måling siden juni i fjor, og en vekst på 2,3 prosentpoeng fra forrige måling i mars.

Parlamentarisk leder, Marit Arnstad, tolker det som et godt utgangspunkt foran den nært forstående valgkampen.

– At vi er en garantist mot EU-medlemskap har mye å si. Det tror jeg mange legger merke til. Også tror jeg det at vi er opptatt av kraft og strøm, og at vi skal ha en nasjonal kontroll med naturressursene, legger hun til.

Hun tror det er vanskelig å måle hva som eventuelt er en effekt av at Senterpartiet gikk ut av regjeringen.

Frp nest størst

Fremskrittspartiet er nest størst med en oppslutning på 20,1 prosent, en liten framgang fra forrige måling.

Partiet har likevel en margin på mer enn 10 prosentpoeng opp til øverste pallplass.

Frp henter 2021-velgere fra så å si alle partier, men spesielt fra venstresiden. Partiet har vunnet 126.000 velgere fra Senterpartiet, SV, Rødt og MDG til sammen.

I tillegg henter partiet stadig flere egne velgere ned fra gjerdet.

Arbeiderpartiet har gått fra å tape velgere til Høyre, til å ta velgere fra Høyre.

Frp det eneste partiet Arbeiderpartiet taper velgere til. Om lag 33.000 av Aps 2021-velgere har gått til Frp.

Erna taper terreng

Høyre, Ernas Solbergs parti, har tapt terreng over tid.

I 2023 var Høyres gjennomsnitt på 30,2 prosent. Foreløpig gjennomsnitt for 2025 er på 19,4 prosent.

Med Frps vekst i høst og vinter, og Arbeiderpartiets vekst nå, har Høyre gått fra å være Norges klart største parti, til Norges tredje største parti.

Johannes Bergh mener det er god grunn til bekymring for Høyre. Både at de er kraftig svekket over tid, at de tydeligvis har mistet troverdighet hos velgerne, sier han.

– De blir på mange måter stående i en skvis mellom Ap og Frp. Og mister velgere til begge de to partiene, poengterer Bergh.

Første nestleder i Høyre, Henrik Asheim, mener målingene svinger mye opp og ned om dagen.

– Men denne målingen er for dårlig. Høyre har alle ambisjoner om å vinne valget til høsten, og gi landet en ny regjering, sier han i en kommentar.

– Et stort og sterkt Høyre er viktig hvis vi skal kunne senke skattene for folk, øke verdiskapningen i næringslivet og gjøre Norge tryggere, mener han.

Trio under sperregrensa

SV taper terreng – mye på grunn av Aps framgang, og har en tilbakegang på 2,6 prosentpoeng. Rødt kryper imidlertid over sperregrensen igjen, med sine 4,6 poeng.

At det er rødgrønt flertall, skyldes blant annet at både Venstre (3,5 prosent) og KrF (3,1 prosent) er under sperregrensen, i likhet med MDG (3,7 prosent).

Andre partier får en oppslutning på 3,7 prosent. Her er partiet Konservativt (tidligere De Kristne) størst med 1,4 prosent.

---

Fakta om målingen for Dagsavisen og FriFagbevegelse

Telefonintervjuene ble gjennomført mellom 14. og 21. april.

74 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Dette tilsvarer 739 respondenter.

Feilmarginen er på mellom 3,1 prosent og 1,4 prosent.

---