Oslo

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Tre renn i Pyeongchang har rett og slett endret livet for Simen Hegstad Krüger. Før han reiste til OL var han kjent kun innenfor Lyn-kretser, nå har han fått merke hva to OL-gull og et sølv betyr.

Klubben han tilhører arrangerte klubbmesterskapet fra Sognsvann snøpark tirsdag kveld der over tusen talenter og lekne skiløpere deltok. Lyn regner seg som verdens største langrennsklubb i antall medlemmer.

– Fantastisk moro å se på dere. Husk at jeg ble nummer 200 i mine første renn, jeg syntes det var morsomst å konkurrere mot kameratene mine, sa gullvinneren fra tremila i OL fra den improviserte snøscenen ved målområdet rett ved Norges Idrettshøgskole.

Vil gå i Kollen

Det har vært så mye oppstyr etter at han kom hjem at han pådro seg en forkjølelse, og nå er det den han kjemper med for å bli klar til lørdagens femmil i Holmenkollen. Han måtte stå over sist helgs 15 kilometer i Lahti.

– Ja, jeg vil veldig gjerne gå i Kollen og jeg håper å bli frisk nok, sa Hegstad Krüger til Dagsavisen mens unge håpefulle dro i ham for å få autografen. Men han hadde fått seg en kort treningstur tidligere på dagen som kjentes bra ut.

I såfall vil femmila bli en slags parade for de norske OL-vinnerne. Simen har gått rennet før og vet hva som venter i svært velkjente løyper for ham i Nordmarka.

Men tirsdag delte han ut premier i målområdet og fortalte om sin egen oppvekst som skiløper i Lyn.

Drev med flere idretter

– Jeg ble glad å gå på ski veldig tidlig, men konkurrerte ikke før jeg var ti år. Da brydde jeg meg ikke om plasseringer, det viktigste var å ha det gøy med kameratene. Først da jeg var 15-16 år bestemte jeg meg for å satse seriøst, fortalte han.

Og oppfordret alle KM-deltakerne å drive med flere idretter og ha fokus på å ha det gøy.

Lekte at han var Dæhlie

Hegstad Krüger er Lyns første OL-vinner siden Ivar Formo vant femmila i Innsbruck i 1976.

Hvem som var hans forbilde?

– Jeg gikk på tur med faren min og da var han Thomas Alsgaard og jeg Bjørn Dæhlie. Mål var neste lyktestolpe. Så Bjørn Dæhlie skal nok også ha litt av æren for dette, fortalte han.

Simen Hegstad Krüger vant sensasjonelt tremila med skibytte etter at han falt etter 200 meter i Pyeongchang. Så tok han sølv på 15 kilometer før han gjorde en viktig tredje etappe da Norge vant stafettgullet.

Hans Christer Holund tok bronse på den tremila Hegstad Krüger vant. Han kunne ikke være tilstede på tirsdagens Lynfest, men fikk sin applaus han også.

