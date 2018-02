Holund mener Northug hadde rett: Var ingen vinnerskaller

Vinter-OL 2018

PYEONGCHANG: Mange tok seg nær av Petter Northugs instagram-stunt i fjor høst. En av dem det handlet om, bronsevinner Hans Christer Holund, gjorde det ikke.

Tvert i mot, han skjønner at mange stilte spørsmål ved uttaket av ham og Simen Hegstad Krüger framfor Petter til verdenscup. Og det samme til OL og så til åpningsdistansen 30km.

- Både han og mange andre har jo hatt helt rett. Hvorfor skal vi som bare blir nummer 7 , 8 og 9 kjempe om OL-medaljer? Jeg skjønner den refleksjonen, sier Hans Christer Holund til Dagsavisen.

Et stort forbilde

Han har vært en beundrer av Petter Northugs evne til å være best når det gjelder, fordi han aldri har vært det sjøl.

- Og da Petter ga fra seg plassen på femmila i VM i Lahti i fjor til meg, og jeg svarte med en 10. plass, var mange fornøyd med den prestasjonen. Jeg var det ikke. Jeg fikk dårlig samvittighet for det jeg hadde levert, sier han.

For å komme ti den bronsemedaljen han tok på tremila søndag, har han måttet endre mye. Han trener også annerledes og ganske i strid med hva som er anbefalt, for å få framgang.

- Jeg må finne på noe for å få et boost. For en uke siden trente jeg på en måte som ingen profesjonell trener vil anbefale. Jeg gikk en tre og en halv times hardøkt på tom mage før frokost. Det er det jo ingen som sier du skal gjøre. Men jeg gikk meg tom og det har en god effekt for meg, ser han.

Må finne på nye ting

Han søker den selvtilliten som større vinnerskaller har, men han ser også at de eksperimenterer, på godt og vondt. Og påpeker at også Petter Northug har tatt utradisjonelle valg. Det har slått positivt og negativt ut.

- Jeg kan ikke trene på samme vis hele tida. Da har jeg erfart at jeg ikke blir bedre.

Etter den sensasjonelle OL-åpningen blir det nå et helt annet fokus på de to til nå anonyme Lyn-løperne fra Oslo vest. Men han tror den selvtilliten de nå har fått kan slå ut på fredagens intervallstart på 15km, øvelsen de anser som sin beste i OL. Det gjør for øvrig også Martin Johnsrud Sundby.

Vil ha Northug tilbake

- Jeg følte meg så sterk på den klassiske delen av tremila at jeg burde fortsatt holdt farten oppe da Ivo Niskanen ikke orket mer. Jeg ble overrasket over at ingen fulgte oss i avslutningen for denne tremila var eksempelvis mye lettere enn den vi gikk på Lillehammer før jul, sier Holund som skiftet klubb fra Nittedal til Lyn for å komme videre som seniorløper da han nærmest startet satsingen på nytt. Han ble numer 43 i NM og lurte egentlig på hva som var vtisen.

I Lyn var Hans Kristian Stadheim deres nærmeste trener, han har nå ansvaret for det britiske (!) landslaget i OL.

Siden har sykdom og skader gjort veien kronglete for den opprinnelige nittedølen Holund.

Petter Northugs mobbeutspill oppfattet han som Petters humor, men han vet at andre ikke oppfattet det slik.

- Det er vel få som ønsker sterkere enn meg at Petter kommer tilbake på toppnivå igjen. Han har jo vært enormt viktig for langrennssporten, avslutter Hans Christer Holund.