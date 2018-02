Her blir en klassisk, ny norsk skihelt født

Vinter-OL 2018

PYEONGCHANG: Det kjentes som vi sto utenfor Finsehytta, ikke i Sør-Korea. Alle var utstyrt for polarekspedisjon. Det startet med at Simen Hegstad Krüger ble hovedpersonen på ut fra start fordi det så ut som han klønet det til og greide å falle midt i feltet. Helt feil uttak? Sjøl var han sikker på at løpet var ødelagt.

En time og et kvarter etterpå, samme sted: Simen Hegstad Krüger kommer alene inn på skistadion. Han har rykket fra feltet omtrent akkurat der han falt. Og det norske laget lot ham gå, det var ikke deres oppgave å hente ham inn. Men de andre konkurrentene var tomme etter det hardkjøret som hadde vært. Hegstad Krüger fikk gå. Og han hadde kreftene som måtte til. Det uvirkelige hadde skjedd. Ski- og fotballklubben Lyn fikk sin første olympiske mester siden Ivar Formo på femmila i 1976, mannen som gikk gjennom isen og druknet i Nordmarka i 2004.

Hegstad Krüger, som havnet over 40 sekunder bak teten etter fallet, kom ikke bare først mot mål, han kom der helt alene. Glemt var nordavind og sno og smertefulle minusgrader. Først kom Simen fra Lyn, så fikk vi tid til å ta i mot kom Martin fra Røa, så kom Hans Christer fra Lyn (opprinnelig fra Nittedal) i passende avstand bak ham igjen. Det så ut som en planlagt parade. Som kunne få navnet mirakelet på snø.

Det var Norges største tremilssuksess siden OL i Albertville i 1992 da det moderne norske vintereventyret egentlig begynte. Noen snakket om tredobbelt på forhånd her også. Men det var Johnsrud Sundby og Klæbo det primært skulle handle om. Mange var også kritiske til uttaket. Krüger og Holund? Ja, de er gode skiløpere, men de vinner jo ikke en spurt. De trengte ikke å vinne noen spurt. For det var ingen å spurte mot.

Simen Hegstad Krüger fra Nordberg i Oslo var debutanten som slo til ved første anledning. Han slo gjennom denne vinteren ved å ta sin første verdenscupseier. Men måten han gjorde det på, og rennets utvikling, gjør begivenheten til noe større. Det er også grunn til å berømme Martin Johnsrud Sundby. Kunne han tettet luka som Hegstad Krüger fikk? Martin så enda en sjanse til sitt første individuelle gull ryke. Denne gang spolert av en av naboene.

Hegstad Krüger kommer fra en usedvanlig sportsfamilie. Det er vel ikke så mange årene siden han gikk fortere enn mora i skisporet. Det har vært langrenn året rundt. Han er den mest overraskende tremilsvinner siden Franco Nones i Grenoble i 1968.

Hans Christer Holund skulle være feltets fartsholder. Men det var finske Ivo Niskanen som dro til i klassisk, og gjorde alt han kunne for å splintre feltet og ikke minst hekte av Simen Hegstad Krüger. Men tross den høye farten, klarte Simen å spise seg noen få sekunder innpå. Og da feltet roet seg på skøytedelen kom han seg endelig opp.

Da han satte inn det avgjørende rykket, skjedde det som ga denne øvelsen en ekstra dimensjon. Martin Jonnsrud Sundby og Hans Christer Holund kot ham gå for at de ikke skulle dra opp noen andre til en spurt. Men etterhvert måtte de også gå for sine egne medaljesjanser.

- Kanskje jeg ikke er verdens største egoist likevel, sa Martin Johnsrud Sundby på pressekonferansen da de tre lo seg gjennom rennet sammen. Men han vet ikke om han kunne slått Simen uansett. - Nå har vi en ny norsk gullfavoritt på 15km fristil, sier han.

Og hva med Petter Northug oppe i dette? Han som meldte på instagram om fraværet av norske vinnerskaller tidligere i vinter? - Han hadde kanskje rett, sier Hans Christer Holund til undertegnede. Og vil ikke sparke tilbake i det hele tatt. Derimor vil han ha Petter Northug tilbake i sporet. Fordi Northug har vært hans største inspirasjonskilde.

Det var mange følelser på mange nivåer denne iskalde kvelden på den andre siden av jorda.

OL i Pyeongchang søndag, langrenn:

30 km skiathlon menn:

Gull: Simen Hegstad Krüger, Norge 1.16.20,0,

sølv: Martin Johnsrud Sundby, Norge 0.00,8 min. bak,

bronse: Hans Christer Holund, Norge 0.09,9,

4) Denis Spitsov, OAR 0.12,7, 5) Maurice Manificat, Frankrike 0.14,2, 6) Dario Cologna, Sveits 0.25,1, 7) Andrew Musgrave, Storbritannia 0.25,7, 8) Alex Harvey, Canada 0.33,4, 9) Martin Jaks, Tsjekkia 0.33,8, 10) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 0.43,4.