– Man er ikke på kanten av et stup. Man er over stupet og trenger luftambulanse.

Det sier Paal Mangerud til Dagsavisen etter Oslo kommunes og regjeringens korona-innskjerpinger mandag kveld.

Mangerud har eierinteresser i det legendariske konsertstedet Blå, ved Akerselva i Oslo. I tillegg er sitter han i styret og er deleier i både Internasjonalen, Feber, Bonansa og Fuglen. Nå frykter han konkursras i bransjen, og for egne arbeidsplasser.

– Vi skal selvsagt fighte alt vi kan for å redde våre arbeidsplasser. Men dersom det ikke kommer mer fra regjeringen nå, så skjønner jeg ikke hvordan vi skal klare å redde flere av stedene, sier han.

LES OGSÅ Utakk er den armes lønn. Pluss 140.000 på toppen.

Ekstremt alvorlig

– Jeg skjønner rett og slett ikke hvordan vi skal redde bardriften og driftsselskapet til Blå. Men det gjelder nok for ekstremt mange i denne bransjen, og jeg tror ikke regjeringen skjønner hvor ekstremt alvorlig dette er, sier Mangerud.

Han forteller at Oslos uteliv til vanlig i snitt har en profittmargin på to, tre prosent.

– Og så kommer et omsetningstap på over 50 prosent. Det går jo ikke rundt. Det sier seg selv, sier han.

Må kansellere konserter

Kravet til Mangerud er klart: Det må komme en skikkelig krisepakke til utelivet.

– Vi har jo i praksis et yrkesforbud. Da bør de være så ærlige og si at «Vi stenger dere ned, men dere blir kompensert».

– Jeg skulle heller ønske at de stengte ned i en måned eller tre, enn at vi sakte blør i hjel, sier han.

Blå har i det siste fått band og artister til å spille flere konserter samme dag, for å kunne gjennomføre innenfor koronarestriksjonene og med godt ivaretatt smittevern. I tida framover har de flere utsolgte konserter. Men nå må Blå revurdere, kansellere og refundere billetter. Mangerud varsler også nye permisjoner.

– Vi begynte jo etter sommeren å kalle folk tilbake fra permisjon. Nå må vi dessverre se på permitteringer igjen.

– Nå taper mange i bransjen penger hver uke, sier han.

Mener mange i praksis er konkurs

Skytset retter han først og fremst mot staten, det er der en eventuell krisepakke kan komme fra. Samtidig reagerer han på Raymond Johansens nye krav om siste innslipp klokka 22 om kvelden.

– Det er ekstremt lite smitte som kan spores tilbake til utelivet, og jeg synes det er merkelig at det da igjen er utelivet som straffes. Hovedpoenget mitt blir uansett at det må kompenseres på et vis. Nå ligger vi bare på bakken og blør sakte i hjel, i stedet for at man tør å ta en ordentlig beslutning.

– Mange er i praksis konkurs, men vet det ikke selv ennå, sier han.

LES MER OM OSLOS KORONATILTAK: Oslo innfører påbud om munnbind på offentlige steder innedørs når meteren ikke kan holdes

Tror store kjeder tar over

– Har dere ikke fått støtte fra de generelle støtteordningene, da?

– Jeg har bedrifter som har fått støtte og bedrifter som ikke har fått. Men det er uansett ikke i nærheten av nok.

– Ringvirkningene kan bli enormt store, og jeg er sikker på at de større kjedene med god økonomi sitter og venter på at de små uavhengige går konkurs. Så sitter vi igjen med Espresso House, Burger King og en kjedeligere by, sier han.

Raymond vil snakke med Nybø

Både statsminister Erna Solberg (H) og Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) måtte svare på spørsmål om situasjonen i utelivsbransjen i dagens pressekonferanser.

Solberg fikk spørsmål fra Dagbladet, om hvorvidt tiltakene kunne bety kroken på døra for utelivet.

– Det er en tøff runde for norsk utelivsnæring når vi har sånne reguleringer. Jeg håper de ikke skal vare så lenge, at det blir disse fem ukene fram til begynnelsen av desember, sa statsministeren.

Hun håper det da igjen kan bli lengre åpningstider i utelivet.

FØLG DAGSAVISEN OSLO PÅ FACEBOOK

Raymond Johansen sa på sin pressekonferanse, at han var veldig bekymret for følgene for bransjen. Han varsla at han har tatt initiativ til et møte med næringsministeren.

– Tiltakene som er retta mot utelivsbransjen er ikke gode nok. Dette er en alvorlig wake up-call, sa Raymond Johansen.

LES OGSÅ: Derfor strammer Raymond kraftig inn nå: Vil redde jula