Slik kan Trump og Musk skade hverandre: – Bare fantasien som setter grenser

Torsdag skjedde det mange har spådd at skulle skje: USAs president Donald Trump og verdens rikeste mann Elon Musk havnet i full konflikt med hverandre.

Trump har sagt han er svært skuffet over Musk og hans bitende kritikk av sin «store, vakre lov». Han har også antydet at han vil kutte subsidier og kontrakter Musk har med staten.

Musk har rast tilbake mot Trump. Han har kalt ham «utakknemlig» og sagt at han sørget for at Trump vant valget. Han har anklaget Trump for å være nevnt i dokumenter fra etterforskningen av Jeffrey Epstein – de såkalte «Epstein-filene», som handler om overgrepssaken mot den nå avdøde finansmannen. Og han har truet med å trekke seg fra et viktig romfartsprosjekt, for så å snu kort tid etter.

Slik kan de skade hverandre

Både Donald Trump og Elon Musk har enorme maktmidler som de kan bruke for å skade hverandre. New York Times har tatt for seg åtte av dem:

Elon Musk:

Kan finansiere kampanjer mot Trump og Republikanerne. Som verdens rikeste mann sitter han på enorme midler. Han kan også finansiere rivaler innad i Trumps parti.

Kan gjøre livet vanskelig for Trump ved å gå ut med informasjon han har fått på innsiden i Det hvite hus og regjeringen. Dette har han allerede gjort med sin Epstein-påstand, men uten å lagge fram dokumentasjon.

Kan bruke sitt eierskap av det sosiale mediet X til propagandakrig mot Trump.

Kan bruke selskapene sine til å gjøre ting vanskeligere for staten. Slik han foreslo å gjøre med Dragon, før han snudde. Dragon frakter blant annet astronauter til den internasjonale romstasjonen (ISS) for Nasa.

Donald Trump:

Kan avslutte statlige kontrakter med og subsidier til Musks selskaper, slik han har truet med.

Kan tilbakekalle Musks sikkerhetsklarering. Dette vil gjøre det svært vanskelig for Musk å samarbeide med staten. Selskapet hans SpaceX samarbeider tett med Nasa om romfart.

Kan starte etterforskning av lovligheten til Musks opphold i landet og hans narkotikabruk. Dette har Trump-allierte Steve Bannon tatt til orde for.

Viktigst av alt, kan Trump bruke sine fullmakter som president og muligheten til å utstede presidentordre mot Musk. Han kan forsøke å ta kontroll over Space X, slik Bannon har foreslått, eller andre selskaper. Han kan igangsette forskjellige typer etterforskninger mot Musk, og mer til.

Mener Trump har overtaket

USA-ekspert Hilde Restad mener Trump har et klart overtak, dersom de to skulle velge å gå løs på hverandre med full kraft.

– Han vender statsapparatet mot dem han ikke liker. Det kan han gjøre med Musk og hans selskaper også, selvfølgelig. Siden det ikke virker som det er noen grenser for de autoritære trekkene ved Trump-regjeringen, er det selvfølgelig veldig farlig, sier hun til Dagsavisen.

USA-ekspert Hilde Restad sier at bare fantasien setter grenser for hvilke grep Donald Trump kan finne på å ta mot Elon Musk. Foto: Kenneth Lia Solberg

Restad jobber til daglig som førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole.

Samtidig er hun ikke i tvil om at Musk har kraft til å slå tilbake:

– Musk har jo svært mye penger som han har brukt for å støtte republikanere, inkludert Trump. Å miste den pengestøtten kan svi for Trump eller for Republikanerne fram mot mellomvalget i 2026. Den kulturelle innflytelsen Musk har på «techbro»-høyresiden så ut til å være veldig viktig for Trumps seier, sier Restad.

Men siden Trump ikke skal stille til gjenvalg, og derfor ikke trenger å bry seg om dette, blir det vanskeligere for Musk å skade Trump, mener Restad.

Trump tenker først og fremst på seg selv, og ikke på partiet, ifølge Restad. Hun mener det bidrar til å gi ham et klart overtak mot Musk hvis konflikten eskalerer videre.

– Kan miste viktige kontrakter



– Hva kan det bety for Musks selskaper, som Tesla og Space X, dersom Trump går etter dem?

– De kan miste viktige kontrakter og samarbeid. Det er bare fantasien som setter grenser for hva man kan gjøre når man har statsapparatet under seg og ikke har noen kvaler.

– Steve Bannon var ute og mente at Trump burde ekspropriere SpaceX. Er det sannsynlig at det skjer?

– Det tror jeg ikke, men vi er litt i «bare fantasien setter grenser»-territoriet. Jeg tror det ville blitt stoppet av en eller annen føderal dommer.

Hun tror konflikten kan eskalere videre, men:

– Jeg antar at det er mye bakromssnakk om at «vi må bli venner igjen, så vi ikke ødelegger det vi har prøvd å bygge opp. Hvis de ikke får til det, blir det en interessant sesong framover.

Sent torsdag kveld, skrev Musk dette som svar på et innlegg fra Trump-tilhengeren Bill Ackman om at de to burde forsone seg:

– Du tar ikke feil.

Samtidig avviste Det hvite hus fredag at det foreligger planer om en samtale mellom Trump og Musk.