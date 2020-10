Det opplyser byrådsleder Raymond Johansen. Tiltakene gjelder fra torsdag klokka 12.

Oslo kommune anbefaler nå også at innbyggerne i hovedstaden ikke har kontakt med flere enn ti personer i løpet av en uke.

– Vi må få ned antall nærkontakter, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Vi anbefaler at antallet kontakter gjennom en uke ikke overstiger ti personer i sosiale sammenhenger, utover husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter. Det betyr at folk må begynne å ha oversikt over sine nærkontakter og generelt begrense den sosiale interaksjonen med andre til et minimum, sa Johansen.

Anmelde

Slike sosiale begrensninger er det som internasjonalt har blitt omtalt som «sosiale bobler».

Byrådslederen sa også at Oslo kommune oppfordrer studiestedene og Kunnskapsdepartementet til å innføre digital undervisning på høyskoler og universiteter når det er mulig.

– Vi kommer løpende til å vurdere å anmelde grove brudd på smittevernforskriften, og be politiet straffeforfølge dette, sa Johansen.

Andre tiltak videreføres

Han opplyser også at alle koronatiltakene Oslo har innført videreføres, i tillegg til de som strammes inn.

Forrige uke ble det registrert 425 nysmittede i Oslo, noe som viser at smitten i Oslo øker, selv om vi har de strengeste tiltakene i Norge.

– Det bekymrer meg veldig, sa byrådslederen da han orienterte om koronasituasjonen i Oslo mandag.

– Vi må fortsette å gjøre det vi kan for å ha kontroll over smitten, samtidig som vi holder barnehager og skoler åpne.

– I tillegg til de nasjonale smitteverntiltakene har følgende regler gjeldt i Oslo de siste ukene: Forbud mot private sammenkomster med flere enn ti personer, påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke holder mer enn én meters avstand, skjenkestopp fra klokken 24, begrensninger i breddeidrett for voksne og maks 200 personer kan være til stede på utendørsarrangementer.

– Alle disse tiltakene videreføres, sa Johansen.

Fakta om koronatiltakene i Oslo

Byrådet innfører følgende Oslo-tiltak fra torsdag 29. oktober klokken 12:

* Munnbindpåbud inne på offentlig sted der meteren ikke kan opprettholdes.

* Munnbindpåbud inne på serveringssteder når man ikke sitter ved et bord.

* Stans i innslipp til utesteder klokken 22.

* Maks 20 personer på innendørs arrangementer uten faste seter.

* Påbud om hjemmekontor så langt praktisk mulig.

* Maks ti kontakter per uke i sosiale sammenhenger utenom husstanden og barnehage- og barneskole.

I tillegg til de nasjonale smitteverntiltakene, viderefører byrådet følgende Oslo-tiltak:

* Maks 10 personer i private sammenkomster.

* Munnbindpåbud i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.

* Skjenkestopp fra klokken 24.00.

* Begrensninger i breddeidrett for voksne.

* Maks 200 personer på utendørs arrangementer.