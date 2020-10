Les mer: Oslo: Påbud om munnbind flere steder og anbefaler kontakt med maks ti personer i uka

– Jula er et stort høyepunkt i året for veldig mange, og det er en tid der folk møtes på tvers av generasjoner. Vi vet nå at de mellom 20 og 30 smittest mest og har få symtptomer. Når de skal hjem til jul og besøke bestemor og bestefar er det greit å vite at du ikke bærer med deg smitte til grupper som er mer utsatt enn deg selv.

Det sier byrådsleder Raymond Johansen. På en pressekonferanse mandag ettermiddag kom han med nye, knallstrenge koronatiltak for å få ned smitten i hovedstaden.

LES OGSÅ: Barn og unge på Mortensrud kan stå helt uten idrettsanlegg i 2021 (+)

Nye tiltak

I tillegg til å videreføre alle gamle tiltak, som skjenkestopp klokka 24, påbud om munnbind i kollektivtrafikken folk folk som ikke kan holde avstand og antallsbegrensninger på arrangementer, kom Johansen med nye innstramminger:

Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Stans i innslipp til utesteder klokken 22.

Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

LES OGSÅ: Over 50 koronasmittede fra Polen har ankommet Norge med fly den siste uken

Byrådslederen er svært bekymret for utelivs- og restaurantbransjen, som nå får enda tøffere begrensninger, til tross for at de ligger nede med brukket rygg allerede. Julebordsesongen pleier å være en svært viktig tid for serveringsstedene, men så langt ser det ut til at mange vil gå en tøff førjulssesing i møte.

– Jeg er veldig bekymret for utelivsbransjen. Derfor kommer jeg til å ta initiativ til et møte med næringsministeren. Tiltakene som nå er rettet mot utelivsbransjen er ikke gode nok. Flere melder fra at de foretrekker å stenge helt og i stedet få kompensasjon. Det er en alvorlig wake-up call, sier Johansen.

Uteliv og fester

Iføge den siste ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) skjer smittespredningen i størst grad innad i husholdninger, og gjennom mindre grupper og arrangementer der flere har vært samlet tett over lengre tid. Det er ikke mange smittetilfeller som kan spores tilbake til restauranter, kollektivtrafikk eller butikker. Samtidig understreker Johansen at 30 prosent av smittetilfellene i Oslo har ukjent opphav.

LES OGSÅ: Flere som bor i kollektiv og solide bygg i tre: Slik skal MDG bygge Oslo grønnere (+)

– Jeg vil skryte av utelivsbransjen og serveringsbransjen som har vært veldig flinke, men sånn situasjonen er nå må vi gjøre det vi kan fram mot jul, sier Johansen, og legger til:

– Tallene fra politiet om hjemmefester og bråk på hjemmefester viser at det har vært lave tall. Også antallet private sammenkomster og fester er kraftig redusert. Det var ikke tilfelle for noen måneder tilbake.

– Velg med omhu

– Dette er et nødvendig tiltak, men det er også et urovekkende tiltak fordi det i seg selv er ekskluderende, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen.

Hun sikter til at byrådet nå vil begrense folks ukentlige nærkontakter til ti personer, og mener det er svært viktig at folk nå tenker på hva som kan bidra til å begrense skadene tiltaket kan få.

TOVE GUNDERSEN. FOTO: EIRIK SUNDT

– Vi kan ikke protestere på dette, men jeg vil anbefale at folk nå tenker seg godt om, og snakker sammen, sier hun.

LES OGSÅ: Det flommer inn søknader om støtte til piggdekk på sykler. Nå utvider Oslo kommune ordningen

Gundersen mener folk bør velge nærkontaktene sine med omhu framover.

– Mange vil føle seg avvist og tilsidesatt. Det må vi snakke om og begrense. Folk kan føle seg mindre verdt og mobbet. Vennskap kan settes på prøve og ødelegges. Og det er derfor jeg vil oppfordre alle til å ta en prat med folk i sin omgangskrets. Begrunn utvelgelsen din, og ta gjerne med minst to personer i omgangskretsen din som du vet trenger det litt ekstra, sier Gundersen.

Bekymret for ensomme

Hun er bekymret for hva de sosiale begrensningene kan gjøre med folk som kanskje ikke har mange nære venner.

– Selvfølgelig vil det ramme noen som kan oppleve å ikke bli valgt. Det er sårt og kan bidra til å bryte ned en allerede lav selvtillit. Derfor må folk være ekstra flinke til å ta i bruk digitale plattformer. Ring, skype, snakk med hverandre. Det er så viktig, sier hun.

LES OGSÅ: Oslo vest er best? Det mener i hvert fall forfatter av ny Frogner-bok (+)

Gundersen mener folk må ta et kollektivt ansvar for å passe på hverandre.

– Det kan være fristende å være egoistisk, men jeg vil oppfordre folk til å gå sammen om planleggingen av dette, for å sikre at ikke noen skal ende uten nærkontakter framover, sier hun.