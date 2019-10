Klimaprotester skaper kaos verden over

På mandag ble 135 mennesker pågrepet i London under en klimaaksjon som gruppa Extinction Rebellion står bak. Gruppa har planlagt en rekke lignende aksjoner i London de neste to ukene.

Aktivistene vil skape oppmerksomhet om den globale oppvarmingen og oppfordrer til sivil ulydighet.

Extinction Rebellion oppsto i London. Gruppa beskriver seg selv som en ikke-voldelig bevegelse og er blitt et globalt fenomen med avleggere i en rekke land.

Aksjoner verden over

I New Zealand og Australia ble også et stort antall mennesker pågrepet. I Sydney blokkerte hundrevis av aktivister en vei. Mange ble anmeldt for straffbare forhold, melder BBC.

Det har også vært protestaksjoner i Indias hovedstad New Delhi, Berlin, Amsterdam og Madrid. I Amsterdam ble 50 mennesker arrestert etter at de satte opp telt på en hovedvei.

I USA samlet aksjonister fra Extinction Rebellion seg på Wall Street i New York.

Norske klimaaktivister

Gruppa er også aktiv i Norge. Sist uke ble norske aktivister dømt av Oslo tingrett til å betale bøter, blant annet for aksjoner på publikumsgalleriet i Stortinget.

De norske aktivistene har også limt seg fast til Norges bank og aksjonert utenfor Klima- og miljødepartementet.

