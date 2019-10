Fredag var Greta Thunberg med i en klimastreik i Iowa. Hun ankom skolestreiken i en elbil som Arnold Schwartzenegger hadde ordnet til henne. Etter markeringen snakket hun med den svenske avisen Expressen om hvorfor hun mener klimatoppmøtet i New York var mislykket, om Twittermeldingen til Donald Trump og om hvordan det er å være lenge borte fra familien.

Savnet og hatet

Thunberg skal ikke returnere til Sverige på en god stund ennå og skal etter planen være på med på klimakonferansen i Chile i desember.

På spørsmål om hva hun savner mest i Sverige, svarer 16-åringen:

– Alle menneskene der. Min familie. Min søster, som har det veldig vanskelig nå. Alle disse haterne går ikke bare på meg, de går også på henne. Det er vanskelig at ens egen søster har det dårlig. Og så savner jeg faktisk skolen.

Trump og Putin

I intervjuet får hun også spørsmål om hvordan hun reagerer på uttalelsene som har kommet fra presidentene Donald Trump og Vladimir Putin.

Etter Thunbergs tordentale under klimatoppmøtet i New York, twitret Trump:

«Hun virker som en veldig lykkelig ung jente som ser fram til en lys og vidunderlig framtid. Så fint å se!»

Russlands president Vladimir Putin har også kritisert talen til Thunberg:

– Ingen har forklart Greta at den moderne verden er kompleks og annerledes, og at folk i Afrika eller i mange asiatiske land ønsker samme levestandard som i Sverige.

Til Expressen sier Thunberg at det på en måte er gøy å være i en situasjon som gir mye oppmerksomhet.

– Noen kan si at det er negativt at de forsøker å stilne oss og få oss til å slutte. Men vi burde ta det som et kompliment at de ser det her som en så stor trussel. Det betyr at vi har gjort en forskjell.

– Må innse alvoret

Thunberg forteller til avisen at hun har fått mye ut av turneen i USA så langt.

– Det har vært bra, menneskene er veldig snille. Jeg har fått veldig mye støtte og hjelp fra mennesker som er veldig trivelige.

Men selve klimatoppmøtet i New York mener hun var mislykket fordi det ikke kom mer konkret ut av det.

På spørsmål om hva verdens ledere må gjøre før klimakonferansen i desember, svarer hun:

– De må først og fremst innse alvoret, akkurat nå virker det ikke som de gjør det.

Thunberg forteller at hun har snakket med utallige politikere.

– De prater hele tiden om sine planer og sine løsninger som kommer til å løse alt. Det føles som om det mangler et helhetlig perspektiv.