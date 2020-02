Det er Bernie Sanders som ligger best an til å vinne i tirsdagens primærvalg blant Demokratene i New Hampshire, ifølge en samling av målinger i RealClearPolitics.

Når Demokratene skal velge presidentkandidat henger et viktig spørsmål over dem: Skal de gå for en person fra venstresiden (Bernie Sanders, Elizabeth Warren) eller fra det moderate sentrum (for eksempel Joe Biden og Pete Buttigieg)? Det vil si: Kan en sosialist vinne et valg i USA?

En liknende debatt pågår i Labour i Storbritannia, som er inne i en lederkamp etter det dårligste valget siden 1935. Mange har trukket paralleller mellom avtroppende leder Jeremy Corbyn, som tok Labour kraftig til venstre, og venstrekandidaten Bernie Sanders i Demokratene.

Tiltrekker unge

Men kan de to situasjonene i USA og Storbritannia egentlig sammenlignes? Og hva er likheter og ulikheter mellom de to profilerte politikerne?

Umiddelbart er det noen fellestrekk mellom dem:

* Begge ligger til venstre i sine respektive partier.

* Begge er blitt løftet fram av en lideskapelig fanskare, men er samtidig kontroversielle.

* Begge er eldre politikere som særlig har tiltrukket seg unge tilhengere.

Jeremy Corbyn ble leder i Labour i 2015 på en bølge av nye innmeldinger i partiet; unge mennesker som ønsket en radikal forandring. Bernie Sanders stormet fram på en lignende bølge i nominasjonsvalget i 2016, men måtte til slutt se seg slått av Hillary Clinton i racet.

Bernie Sanders har entusiastiske tilhengere. Her fra et valgmøte i New Hampshire. Foto: NTB scanpix

Men kun en av dem har erfaring i å lede partiet sitt i valg: Jeremy Corbyn. I 2017 gjorde Labour det overraskende bra under Corbyn – men ikke godt nok til å vinne. I desember 2019 gjorde partiet det dårligste valget siden 1935, og Corbyn er nå på vei ut.

Les også: «Et jordskjelv»: Hva betyr det britiske valget?

Mer radikal

– To gamle hvite menn fronter venstresiden på begge siden av Atlanteren, men Corbyn er unektelig mer radikal enn Sanders. Corbyns ideer ville ikke vært mulig i USA, siden det politiske spekteret ligger lenger mot høyre i USA enn i Storbritannia, sier førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, til Dagsavisen.

Han er ekspert på britisk politikk og samfunnsliv, som han har fulgt tett i over 25 år, men har også undervist i amerikanske studier, og er for øyeblikket ved Minnesota State University i USA.

– Begge har dyttet partiene sine noe mer til venstre siden Blair- og Clinton-årene. Sanders vil ha fri helsehjelp for alle, gratis utdannelse og er opptatt av minimumslønn. Dette er et ekko av Corbyns forslag i Storbritannia, men mer radikale Corbyn ønsker også å renasjonalisere jernbanen og ha et mye høyere offentlig forbruk enn hva som ville vært mulig å engang foreslå i USA, sier Mustad.

– Det er nok en bred oppfatning hos dem begge at økonomisk ulikhet er grobunn til alt ondt, også når det gjelder ulikhet innen kjønn, rase og etnisitet. De er begge mot frie markedskrefter og frihandel, og støtter proteksjonisme. Men de har ikke på noe overbevisende måte artikulert noen gode alternativer, mener Mustad.

Han mener de også er ganske like utenrikspolitisk.

– Begge er anti-imperialister og NATO-motstandere. Begge er gode på utenrikspolitisk kritikk, men har lite løsningsorienterte forslag å komme med, mener Mustad.

Les også: Hvem er de, hva vil de? Dette er de demokratiske kandidatene

Valgbar?

Det store spørsmålet for Demokratene nå er hvem av kandidatene som er mest «valgbar» i selve presidentvalget mot Trump. Etablissementet i Demokratene mener en venstrekandidat ikke har sjanse til å kapre det viktige segmentet av sentrumsvelgere i USA – de som kan tenkes å vippe mellom Demokratene og Republikanerne i viktige stater.

I Labour går den samme debatten etter katastrofevalget i desember. De spør seg hva som gikk galt og hva slags leder man nå skal velge. Enkelte i Labour mener partiets smørbrødliste av tiltak var urealistiske, og at velgerne gjennomskuet det eller ikke ville ha venstrepolitikken.

Jan Erik Mustad mener selve politikken hadde mye å si.

– Man så at Corbyns radikale og venstrevridde program ikke slo an i valget i Storbritannia i desember, sier han.

Mustad mener britiske velgere rett og slett er mer sentrumsorienterte enn hva Labour har vært under Corbyn. Eks-leder Tony Blair rettet seg mot sentrum, og vant tre valg på rad.

Andre peker på at Labours tap først og fremst kom av at Boris Johnson vant gjennom med å hamre inn sitt enkle brexit-budskap, og mener at Labours saker faktisk var ganske populære. Atter andre peker på at det var personen Jeremy Corbyn som ikke var lett å svelge for mange velgerne; han var ikke bare var mislikt, men nærmest «giftig» for mange velgere.

Ken Gude, en demokratisk strateg, mener Corbyns tap i Storbritannia ikke kan overføres til Demokratene i USA.

Han mener Labours politiske saker ble godt mottatt hos velgerne, men at Corbyn rett og slett var uspiselig for mange velgere, og at brexit spilte en viktig rolle.

– Hvis det er noen lærdom å hente for USAs demokrater fra Corbyns tap, er det at man ikke kan satse på å vinne bare med en populær politisk agenda mot en utskjelt motstander, du trenger også en kandidat som inspirerer folk til å gå ut og stemme, skriver han i magasinet GQ.

Les også: Elendig start for favoritten: Hva nå for Joe Biden?

Trumps favoritt?

I målinger der de demokratiske kandidatene settes opp mot Trump, er det moderate Joe Biden som kommer best ut. Det gjelder ikke minst i vippestatene, som blir avgjørende i valget.

Men mye kan endre seg, og mange mener bildet er så usikkert at det er umulig å si i dag hvem som kan gjøre det best mot Trump. Sanders har dessuten vist økende oppslutning i målinger mot Trump.

Sanders fremstilles som drømmemotstanderen til Trump, fordi han enkelt kan stemples som sosialist, som hos mange amerikanere er et skjellsord. Men Sanders og hans tilhengere mener Trump derimot frykter Sanders.

– Nylig har vår kampanje vært målet for angrep fra Trump og Det republikanske partiet – fordi de oppfatter at vår kampanje er kampanjen som kan og vil slå dem, tvitret Sanders nylig.

Verken Bernie Sanders eller Elizabeth Warren er for langt til venstre for amerikanske velgere, mener skribent Adrian Pecotic.

– Velgere velger ikke kandidater som best representerer deres verdier, men tilpasser sine ideer til kandidaten de foretrekker, skriver han i en kronikk hos NBC News, og viser til forskning av professor Gabriel Lenz ved Berkeley University.

Jan Erik Mustad peker på at Bernie Sanders sliter med etniske minoriteter. Corbyn slet med beskyldninger om antisemittisme i partiet, mens Sanders har problemer med å nå ut til fargede velgere. Mustad er skeptisk til begge.

– Begge er gode til å oppildne sine tilhengere, særlig Sanders. Men er de egnet til å styre? I min verden: neppe, sier Mustad.

Les også: Hvorfor er amerikanske politikere så gamle?