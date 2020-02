Når USA holder presidentvalg i november, er sannsynligheten stor for at det står mellom to personer i 70-årene. Donald Trump vil da være 74.

Blant aktuelle demokratiske motstandere finner vi Joe Biden, som vil være nesten 78, Bernie Sanders, som vil være 79 og Elizabeth Warren, som vil være 71.

Outsider Michael Bloomberg vil være 78.

Sitter til 91

Presidentkandidatene er ikke de eneste politikerne i USA som for lengst har nådd normal pensjonsalder, men som likevel gir jernet helt i toppen.

Nancy Pelosi, som denne uka vekket oppsikt med å rive i stykker Trumps tale om rikets tilstand, fyller 80 i mars, men har likevel den tredje mektigste posisjonen i amerikansk politikk, som speaker i Representantenes hus.

Nancy Pelosi og Donald Trump under presidentens tale denne uka. Foto: NTB scanpix

Hennes partifelle, tungvekteren Dianne Feinstein (86), er den nåværende kvinnelige senatoren som har sittet lengst. Hun vil være 91 når hennes inneværende periode går ut.

Eldre enn her

Amerikanske toppolitikere er generelt eldre enn europeiske, bekrefter Hilmar Mjelde, postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

– I nyere tid ser det slik ut, selv om tallene ikke alltid er sammenlignbare. I forrige kongress var samlet gjennomsnittsalder 59. En stor FN-studie fra 2012 viste at europeiske parlamentarikere i gjennomsnitt var 53. Den gjennomsnittlige EU-lederen i 2018 var under 50, sa Mjelde i et intervju med Dagsavisen i fjor.

Stortinget i Norge har for øyeblikket den yngste sammensetningen noen gang av representanter, med en gjennomsnittsalder på 45 år da perioden begynte i 2017.

Yngst

Årsaken til at så mange amerikanske toppolitikere har høy alder er i stor grad det politiske systemet i USA, sier Mjelde.

– USAs desentraliserte partier og enmannskretser gjør politikken individualisert. Politikere har sine egne valgkamporganisasjoner. Det forutsetter nettverk og finansielle ressurser som man får mer av med alderen. I land med sterke partier, som Norge, kan partier sette sammen valglistene ut fra mangfoldshensyn, som for eksempel alder, forklarer Mjelde.

Mjelde sier at det å inneha et embete i USA – såkalt «incumbency» – også er en svært sentral grunn til at mange blir gamle på toppen.

– En sittende politiker har normalt overlegne ressurser: et kjent navn, erfaring fra tidligere valgkamp, penger. Det gjør at gjenvalgsprosenten til Kongressen historisk har vært opp mot 90 %. Derfor kan amerikanske politikere bli gamle i stillingene, sier Mjelde, og nevner den legendariske sørstatssenatoren Strom Thurmond, som satt til han ble 100 år.

– Dertil kommer at kongresspolitikerne får mer makt mer årene. De klatrer i det viktige komitéhierarkiet, hvor det daglige arbeidet foregår. De blir mer erfarne og lærer seg hvordan de utøver innflytelse. Da blir det vanskeligere å gi seg, sier Mjelde.

Han påpeker at alderspensjonsprogrammet Social Security i USA er fleksibelt, men at den gjennomsnittlige pensjonsalderen i USA er 62 år.

– Men vi bør ikke tenke på politikere og akademikere som gjennomsnittlige. Dette er yrkesgrupper som har hobbyen som jobb, og som ofte fortsetter omtrent like aktivt etter pensjon. Det ser jeg veldig tydelig blant amerikanske akademikerkolleger, sier Mjelde.

Kritikk

Den sittende Kongressen i USA har omtrent samme gjennomsnittsalder som den forrige, og det er rekordhøyt. Samtidig som enkelte trekker fram at det er positivt at de eldre i befolkningen blir representert i Washington, har mange kritisert den høye gjennomsnittsalderen i Kongressen. Blant dem er professor Harold Pollack ved Universitetet i Chicago.

– Senatorer over 75 bør normalt ikke gå for gjenvalg, etter mitt syn. Personer godt over 70 bør normalt ikke stille som presidentkandidat heller, skriver Pollack på nyhetsnettsiden Vox.

Han begrunner det blant annet med at eldre statistisk sett har redusert kognitiv kapasitet, selv om mange av de amerikanske eldre politikerne uten tvil har stor kapasitet og arbeidsevne.

Det skjer likevel endringer. Etter mellomvalget i november 2018 kom rekordmange nye unge representanter. Blant dem var Alexandria Ocasio-Cortez, som da var 29 år og ble den yngste kvinne i Kongressen noensinne.

– Landets politikere bør reflektere folket både i bakgrunn og interesser og verdier. Det er derfor sunt for USA at Kongressen nå blir mer mangfoldig, sier Mjelde.

Et unntak i Demokratenes kandidatkamp er Pete Buttigieg (38), som stormet fram i nominasjonsvalget i Iowa denne uka.

Han regnes fremdeles som en outsider i kampen, men om han skulle bli partiets kandidat og vinner i november, vil han være USAs yngste president noensinne.

Appellerer til unge

Når Demokratene skal velge sin presidentkandidat, diskuteres både de ulike kandidatenes erfaring, politiske ståsted, velgertekke, alder og demografiske bakgrunn.

Særlig er det blitt påpekt at Joe Biden merker alderen og kan virke ufokusert, selv om han benekter dette selv.

Bernie Sanders utviser som regel fullt trykk i debatter og taler, men fikk et hjerteinfarkt høsten 2019. Han ble raskt friskmeldt igjen, og var i full gang like etterpå.

Mjelde sier alder ikke nødvendigvis trenger å være noen belastning når det gjelder muligheten for å bli valgt.

Han peker på at Bernie Sanders er de unges favoritt.

– 73-årige Ronald Reagan var jo også veldig populær blant unge i 1984. Så alder trenger ikke i seg selv være noen hindring, sier han.

Han sier at alder må sees i sammenheng med andre faktorer, for eksempel ønsket om å få fram en minoritets- og/eller en kvinnelig kandidat.

– Er kandidaten også ung, konsoliderer det da imaget av fornyelse. Å være en hvit mann vil på demokratisk side være et større hinder enn å være en gammel mann, sier han.

Siden Demokratene er det verdiliberale partiet, og unge er klart mer verdiliberale enn eldre, appellerer Demokratene mer til unge enn Republikanerne, påpeker han.

– Så en verdiliberal Sanders eller Joe Biden vil fortsatt gjøre det sterkt blant dem, til tross for at de pusher 80.

