Fikk pris av president Zelenskyj

Den 6. juni deltok Eirik Lae Solberg (H) som byrådsleder og medlem av executive committee i Euro Cities på 3rd International Summit of Cities and Regions i Kyiv, invitert av presidentens kontor. Under konferansen mottok han Golden Heart-prisen fra president Zelenskyj.

Volodymyr Zelenskyy innstiftet prisen Golden Heart i 2022. Siden den gang har denne spesielle utmerkelsen blitt delt ut av statsoverhodet til personer som har gjort en betydelig innsats for frivillig bistand.

Dette er saken

Prisen anerkjenner betydelig innsats for frivillig bistand.

Ambassadør Oleksiy Gavrysh verdsetter Oslos solidaritet og partnerskap med Ukraina.

Lae Solberg uttrykker ydmykhet og takknemlighet for prisen som tilhører Oslo og dets innbyggere.

Verdsetter solidariteten

– At president Zelenskyj har gitt Golden Heart til Oslo og byrådsleder Eirik Lae Solberg viser hvor stor pris vi setter på Oslo kommunes støtte til Ukraina. Vi verdsetter solidariteten norske lokalsamfunn og Oslo viser både gjennom støtten som gis til ukrainske flyktninger i norske byer og gjennom humanitær hjelp til regioner og byer i Ukraina, sier ambassadør til Norge, Oleksiy Gavrysh.

– Sterke kommunale partnerskap utgjør virkelig en forskjell for ukrainere, både i Norge og hjemme i Ukraina. Prisen til Oslo kommune er en anerkjennelse av det dype vennskapet og samarbeidet mellom våre to land, sier ambassadør Gavrysh.

Flyalarm og angrep

Lae Solberg har to ganger besøkt Ukraina som byrådsleder, og har fått føle krigens alvor på kroppen.

Jeg er heldig som får være byrådsleder i en by som har vist hva ekte solidaritet er. Denne prisen tilhører Oslo. Eirik Lae Solberg, (H), byrådsleder

– Nå sist gikk flyalarmen om natten. Da var det bare å komme seg opp av sengen, og gå i tilfluktsrommet, som var i kjelleren på hotellet vi bodde. Flyalarmen går ofte, og heldigvis var det ikke noe dramatikk denne natten. Det hele var over 40 minutter etter at alarmen gikk. Verre var det natten før vi kom dit, hvor det var angrep rettet mot Kyiv, sier Lae Solberg.

– Jeg var bare på besøk i noen dager, men for det ukrainske folket er dette hverdagslivet i krigshelvete, sier Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

Han er imponert over måten ukrainerne takler dagliglivet på, til tross for at landet er i krig.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. www.president.gov.ua

– På dagtid er det som å være i en hvilken som helst europeisk storby. Men når jeg ser sandsekker som er stablet langs veggene, at det er portforbud etter midnatt, og hører flyalarmer som stadig går, så skjønner man alvoret. Det er som britene sa under andre verdenskrig, «keep calm, carry on», sier byrådslederen.

Da han under konferansen i Kyiv ble ropt opp på scenen for å ta imot prisen, ante han ingenting.

– Jeg ble svært overrasket og er ydmyk og takknemlig for å motta denne prisen på vegne av Oslo kommune og våre innbyggere fra president Zelenskyj, sier han.

Oslos pris

Han er klar på at dette er en pris til Oslo, og ikke han personlig.

– Dette er en pris til Oslo som har valgt side i Europas mørkeste stund siden 1945 – og valgt rett. Denne prisen er til frivillige, kommunens ansatte, enkeltpersoner og organisasjoner og alle som har bidratt til å støtte Ukraina i Oslo. Jeg er heldig som får være byrådsleder i en by som har vist hva ekte solidaritet er. Denne prisen tilhører Oslo, sier byrådslederen.

– Både det forrige byrådet og dette har hele tiden vært klare på å gi Ukraina all mulig støtte. Noe et samlet bystyre har stått bak. Jeg mener det er viktig og riktig, fordi vi har et ansvar for å støtte opp om Ukrainas frihetskamp, støtte opp om Ukrainas rett til å forsvare seg selv og ta vare på demokratiet sitt. Og jeg mener at Ukrainas kamp også er en kamp for demokratiet i Europa og for andre europeiske demokratiske land. Så Ukrainas kamp er vår kamp, sier han.