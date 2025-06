Et nødvendig plaster på såret

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

I tolvte time fikk Arbeiderpartiet mandag støtte fra SV og Senterpartiet til den såkalte norgesprisen på strøm. Rødt var om bord fra før. Dermed var et tydelig flertall sikret for ordningen som vil gi norske husstander mulighet til større forutsigbarhet rundt strømprisen fra og med oktober inneværende år.

Det er grunn til å feire denne politiske seieren for regjeringen. Norgespris innebærer at alle husstander vil kunne binde seg til en fastpris på strøm på 40 øre per kilowattime (pluss moms, påslag og avgifter) fra 1. oktober. Etter forhandlinger med Senterpartiet økte maksgrensen i ordningen fra 4000 til 5000 kilowattimer per måned.