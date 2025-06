Trumps forbud mot utenlandske studenter på Harvard stanset igjen

Trumps forbud mot at Harvard kan ta opp utenlandske studenter er igjen stanset. Charles Krupa / AP / NTB

I sin pågående konflikt med Harvard har Trump gjort flere forsøk på å hindre eliteuniversitetet i å ta opp studenter fra utlandet, blant annet ved å instruere ambassader til å nekte å gi studenter visum.

Harvard saksøkte departementet for innenlands sikkerhet og andre etater med krav om å stanse forsøkene, som Harvard sier er ulovlige og i strid med forfatningen.

Universitetet fikk medhold av dommer Allison Burroughs. Kjennelsen ble stadfestet mandag og står ved lag til 23. juni.

Utenlandske studenter utgjør 27 prosent av Harvards studenter og er en betydelig inntekt for universitetet.

I tillegg til å forsøke å hindre utenlandske studenter har Trump også kuttet offentlig finansiering for 3,2 milliarder dollar, kuttet kontrakter og lovet å utelukke Harvard fra framtidig finansiering.

Harvard har vært i fokus for Trumps kampanje mot USAs eliteuniversiteter etter at de nektet å etterkomme hans ordrer om å ta kontroll over pensum, studentopptak og de politiske holdningene til både lærere og studenter.