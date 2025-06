Netanyahu: Å drepe Khamenei vil stanse krigen

Israel statsminister Benjamin Netanyahu mener at å drepe ayatolla Ali Khamenei vil bety en slutt på krigen mellom Israel og Iran. Ronen Zvulun / Pool via AP / NTB

– Det kommer ikke til å eskalere konflikten, det kommer til å avslutte den, svarte Netanyahu ABC News da han ble spurt om nylige rapporter om at USAs president Donald Trump hadde sagt nei til en israelsk plan om å drepe Khamenei.

Det amerikanske vetoet skal ha hengt sammen med frykt for at attentatet kunne eskalere konflikten mellom Iran og Israel.

– En evig krig er akkurat det Iran vil ha, og de fører oss til randen av en atomkrig. Israel er faktisk med på å forhindre dette ved å sette en stopper for denne aggresjonen, og vi kan bare gjøre dette ved å stå opp mot ondskapens krefter, sier han videre.

Israel gikk til angrep mot Iran i forrige uke, og Netanyahu forsvarte avgjørelsen med at Iran er i ferd med å skaffe seg atomvåpen.

Iran nekter imidlertid for at de jobber med å utvikle slike våpen, noe som underbygges av amerikansk etterretning, som senest i mars avviste at det finnes beviser for det.

Israel, som selv har et hemmelig atomvåpenprogram, har ikke signert ikkespredningsavtalen for atomvåpen.