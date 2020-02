Starten kunne ikke vært verre for Joe Biden. Etter det som kan tyde på en fjerdeplass i nominasjonsvalget i staten Iowa stiller mange spørsmålet: Hvordan kan han vinne et presidentvalg mot Donald Trump dersom han begynner med å tape så grundig blant egne partifeller?

Er han en vinner?

– Biden kan overleve enkeltnederlag, men ikke en serie av valgnederlag fremover, sier Hilmar Mjelde, postdoktor ved Universitetet i Bergen, til Dagsavisen.

– Hans fremskutte status som tidligere visepresident skaper også høye forventninger som media lett kan sable ned, sier Mjelde.

Joe Bidens fremste argument er at han er den av de demokratiske kandidatene som er best egnet til å slå Donald Trump i presidentvalget i november.

I gjentatte målinger om de demokratiske kandidatene har han kommet best ut av det på nasjonalt plan, og han er også den av kandidatene som ifølge målinger viser seg å gjøre det best i mange såkalte vippestater når han settes opp mot Trump. Den 77 år gamle tidligere visepresidenten til Obama anses som «det sikreste kortet» for Demokratene.

Men resultatet i Iowa bidrar til å så tvil om hvor mye av en vinner Biden er.

Da resultatet i 71 prosent av kretsene var klare, ledet Pete Buttigieg med 26.8 prosent oppslutning. Like etter lå Bernie Sanders på 25.2 prosent, etterfulgt av Elizabeth Warren på 18.4 prosent. Joe Biden lå altså på fjerdeplass, med skuffende 15.4 prosent.

Overrasket

På forhånd lå det an til kniving mellom Sanders og Biden om førsteplassen i Iowa. Biden ledet på mange målinger, men på slutten ledet Sanders i Iowa. Derfor er Pete Buttigiegs prestasjon den positive overrraskelsen, mens Bidens plassering skaper stor usikkerhet rundt hans kandidatur.

Hilmar Mjelde påpeker at Biden har en dårlig historikk i Iowa.

– Hans to tidligere valgkamper tok slutt der, sier Mjelde.

– Caucus-formatet er også et tidskrevende format som passer hans eldre velgermasse dårlig, sier han.

«Caucus» er folkemøter der registrerte demokrater kommer sammen for å velge kandidat etter diskusjoner og stemming etter eliminasjonsmetoden. Iowa holder caucus, men de fleste av statene holder primærvalg, der man kun kommer for å stemme.

Nominasjonsvalget i Iowa mandag endte i opptellingsskandale, siden tekniske problemer gjorde at resultatene ble kraftig forsinket. Onsdag var de endelige resultatene ennå ikke klare, halvannet døgn etter at de skulle foreligget.

Viktige runder

Håpet for Biden er likevel at han kommer sterkt i noen av de neste delstatene. Biden gjør det klart sterkest av kandidatene blant svarte velgere, som det er svært få av i Iowa. Særlig har han forhåpninger til South Carolina, der mange av velgerne er svarte.

– South Carolina kan og bør bli stedet der han kan komme sterkt tilbake og relanseres, sier Antjuan Seawright, strateg for Demokratene i South Carolina, til CNN.

Joe Bidens team tror han kan vinne i Nevada 22. februar og South Carolina 29. februar, ifølge CNN. De har også stor tro på supertirsdag 3. mars, da 14 stater skal i ilden. Men nettopp hvordan det går i de fire første delstatene kan ha stor innvirkning på hvordan supertirsdag går.

I det førstkommende valget, i New Hampshire 11. februar, er det mer usikkert. På nylige målinger der ligger Biden bak Bernie Sanders.

– Hvis han ikke har notert seg en eller to seire i løpet av de neste tre valgene, går luften helt ut av ballongen. Da vil han ha demonstrert manglende appell, sier Hilmar Mjelde.

– Men med seier i South Carolina er han med. Bill Clinton ble «the comeback kid» i New Hampshire i 1992. Vi kan fort få ulike vinnere i de tre første delstatene.

Et nytt frontpar?

Spørsmålet nå er om Pete Buttigieg er det nye stjerneskuddet, etter det som kan bli en seier i Iowa om resultatene holder seg. Buttigieg har vært en outsider lenge, og ligger kun på femteplass på nasjonale målinger.

Pete Buttigieg fikk en knallstart i Iowa. Foto: NTB scanpix

Men 38-åringen har satset stort i Iowa de siste ukene. Iowa anses som viktig siden det er første stat ut, fordi det «slår an tonen» for valget videre.

– Buttigieg har nå demonstrert velgerappellen sin. Utfordringen hans var å demonstrere troverdighet som toppkandidat. Det skaffet Iowa ham. Det åpnet nye dører. Utfordringen blir å vinne over minoritetene, der han har nesten ingen støtte, sier Hilmar Mjelde.

Mange advarer derfor mot å hause Buttigieg for mye opp.

Buttigieg er for øvrig homofil, noe som kan være et hinder for ham både i demokratkampen og eventuelt i presidentkampen.

– Det vil Trump finne en måte å bruke mot ham på, sier Hilmar Mjelde.

Bernie Sanders gjorde det også sterkt i Iowa. Foto: NTB scanpix

Med Buttigiegs gode resultater seiler han opp på siden av toppkandidatene. Mens Buttigieg i likhet med Biden er såkalt moderat, er de to andre hovedkandidatene, Elizabeth Warren og Bernie Sanders, på venstresiden. Spørsmålet er om Biden etterhvert svekkes så mye at Buttigieg tar hans plass.

– Nominasjonskampen ender så godt som alltid som et slag mellom fløyene. Sanders og Buttigieg kan nå fort bli de som ikler de rollene, sier Hilmar Mjelde.

