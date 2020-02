De demokratiske kandidatene er allerede på plass i New Hampshire, der kampanjen går videre før valget 11. februar.

Her er en oversikt over de viktigste kandidatene:

De fire i front:

Joe Biden (77):

Hva: Senator fra Delaware. Tidligere visepresident under Barack Obama.

Posisjon: Ligger best an gjennomsnittlig på nasjonale målinger ifølge RealClearPolitics, men posisjonen kan svekkes betraktelig om han gjør det skuffende i Iowa.

Tilhørighet: Moderat demokrat.

Politikk: Å bygge opp middelklassen, investere i infrastruktur, avskaffe studieavgiftene.

Fordel: Den mest kjente og erfarne. Spiller på poenget at han er det sikreste kortet, fordi han er samlende og den som kan sikre mange sentrumsvelgere. Ifølge målinger for øyeblikket er han best egnet til å slå Trump. Ligger godt an blant afroamerikanske velgere og velgere uten høy utdanning, samt godt voksne.

Ulempe: Kritikere mener alderen tynger og at han kan virke ufokusert. Han er «gammelt nytt», kan han fenge nok? Trekker ikke unge velgere. Kampanjen hans har ikke mye penger.

Bernie Sanders (78):

Hva: Senator fra Vermont.

Posisjon: Nummer to på nasjonale målinger, var favoritt i Iowa.

Tilhørighet: På venstresiden i partiet. Kaller seg «demokratisk sosialist».

Politikk: Helseforsikring for alle («Medicare for all»), fjerne studieavgifter, heve minstelønna, øke skattene for de rikeste.

Fordel: Skapte enormt engasjement i sin leir da han stilte i kandidatkampen i 2016. Tapte mot Hillary Clinton, men var nær ved å vinne. Har klart å bevare entusiasmen blant sine tilhengere på venstresiden, særlig unge, som ser er ny sjanse nå. Representerer en radikal forandring, en «shake-up».

Ulempe: Alderen kan tale imot ham (men det gjelder flere av dem). Har lite appell hos svarte velgere (men langt bedre blant alle minoriteter sett under ett). Det har vært tvil om hvor mange som ønsker helsereformen hans. Det store spørsmålet er: Er han valgbar som president, eller for langt til venstre for amerikanske velgere? Én ting er demokratkampen, hva med presidentkampen mot Trump?

Elizabeth Warren (70):

Hva: Senator fra Massachusetts, tidligere jussprofessor ved Harvard.

Posisjon: På tredjeplass på nasjonale målinger. Pustet Biden i nakken en periode, men har dalt i det siste.

Tilhørighet: Til venstre i partiet. Står sterkt blant liberale og progressive.

Politikk: Kamp mot korrupsjon, kamp mot ulikhet og bedring av kår for middelklassen. Ønsker også «Medicare for All».

Fordel: Representerer venstresiden og slik sett radikal endring, som Sanders. Oppfattes likevel som mindre polariserende enn Sanders og kan trekke flere moderate. Oppfattes som energisk, målrettet og gjennomtenkt: «Jeg har en plan for dette». The New York Times har gitt sin støtte til Warren og Amy Klobuchar.

Ulempe: Har dalt på målingene, er i fare for å miste momentum. Har blitt kritisert for å vingle noe på helsereform. Risikerer å falle mellom flere stoler: Sanders på venstresiden og Biden og Buttigieg i sentrum. Enkelte lurer på om det er en ulempe at hun er kvinne, men Hillary Clinton slo Trump i antall stemmer i 2016.

Pete Buttigieg (38):

Hva: Ordfører i South Bend, Indiana. Militærveteran.

Posisjon: Outsider, på femteplass i de siste nasjonale målinger. Men Iowa kan snu skuta for Buttigieg.

Tilhørighet: Anses som moderat.

Politikk: Opptatt av klimaendringer og økonomiske muligheter. Ønsker politisk reform og reformer i høyesterett.

Fordel: Står i midten, og kan være en samlende figur: Han er mer moderat enn Warren og Sanders, og yngre og mer spennende enn Biden. Har gjort det stadig bedre jo mer kjent han er blitt, og oppfattes som likefrem og et friskt pust. Skiller seg ut i alder. Har en god standing i Iowa: en god figur her kan gi ham fart.

Ulempe: Er ung, og mangler erfaring og tyngde i forhold til de andre kandidatene. Han er homofil – er han «valgbar»? For mange er det ikke noe problem, men for en del amerikanere kan det være det. Om velgere tror at mange andre syns det er problematisk, tør færre å satse på ham. Sliter med å nå afroamerikanske velgere.

I skyggen:

Amy Klobuchar (59):

Hva: Senator fra Minnesota.

Posisjon: Outsider. Ikke blant de fem øverste nasjonalt, men står noe sterkere i Iowa.

Tilhørighet: Moderat.

Politikk: Investeringer i infrastruktur, mental helse.

Fordel: Står relativt sterkt i statene i Midtvesten og viktige svingstater. Kan fange opp moderate velgere hvis andre moderate kandidater faller fra. Har fått erklært støtte fra innflytelsesrike The New York Times, sammen med Warren.

Ulempe: Har ikke klart å gjøre noe byks på målingene. Om hun ikke gjør det relativt bra i Iowa, som burde være bra terreng for Klobuchar, anses løpet hennes nærmest som kjørt.

Joker:

Michael Bloomberg (77):

Hva: Eksborgermester i New York, milliardær.

Posisjon: Outsider og joker. Kommer inn i racet først senere, likevel nummer fire i målinger nasjonalt.

Tilhørighet: Moderat. Har vært republikaner.

Politikk: Økonomi, immigrasjon, våpenlover, klima.

Fordel: Har masse penger og et kjent navn. Bruker mye penger på TV-reklame, og satser på en knallstart når han kommer inn i racet først på supertirsdag 3. mars, da 14 delstater skal gå til valg. Beskrives som en «innbytter» som kan ta mange moderate stemmer dersom Biden sakker akterut i de første valgrundene.

Ulempe: Kan man kjøpe seg til president? Bloomberg vil beskyldes for det, og for ikke å ha respekt for systemet ved at han ikke deltar i de første valgrundene (han var for sen til å melde seg på). Med bakgrunn som republikaner og uavhengig anses han ikke som «ekte demokrat».

Lite aktuelle:

Andrew Yang (45)

Tom Steyer (62)

Michael Bennet (55)

Tulsy Gabbard (38)

Deval Patrick (63)

