Iran hevder Trump kan stoppe Israels angrep med én telefon

Irans utenriksminister Araghchi sier at Iran kommer til å «banke» Israel til angrepene mot dem stanser, men åpner også for en mer diplomatisk løsning på konflikten, nemlig via Israels nærmeste allierte.

– Det tar bare en telefon fra Washington for å lukke munnen på en som Netanyahu. Det kunne åpne veien igjen til diplomati, sier han.

– Hvis president Trump mener alvor med diplomati og er interessert i å stoppe krigen, er de neste skrittene avgjørende. Israel må stanse sin aggresjon. Hvis ikke, vil vår respons fortsette.

Uttalelsene fra Araghchi kommer litt over en time etter at Iran sendte raketter mot Nord-Israel. Beboere ble bedt om å søke tilflukt, men fikk beskjed om at faren var over et drøyt kvarter senere.

Det er uklart om noen av de iranske rakettene trengte gjennom Israels luftvernsystemer.

Netanyahu: Å drepe Khamenei vil avslutte krigen

Mens Araghchi mener at USA kan avslutte krigen, hevder Netanyahu at å drepe Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei vil føre til samme utfall.

– Det kommer ikke til å eskalere konflikten, det kommer til å avslutte den, svarte Netanyahu ABC News da han ble spurt om nylige rapporter om at USAs president Donald Trump hadde sagt nei til en israelsk plan om å drepe Khamenei

Det amerikanske vetoet skal ha hengt sammen med frykt for at et slikt attentat kunne eskalere konflikten mellom Iran og Israel.

Angrep på statlig kringkaster

Mandagens iranske angrep kom kort tid etter at israelske styrker hadde gjennomført angrep mot den statlige iranske kringkasteren IRIB.

Israel hadde på forhånd sendt ut et evakueringsvarsel for distrikt 3, der IRIBs hovedkvarter ligger. I området ligger det også flere sykehus og helsefasiliteter, samt FN-kontorer og ambassader.

IRIB meldte selv mandag kveld om det israelske angrepet, og Irans statlige nyhetsbyrå meldte at TV-kanalens direktesending stoppet brått som følge av angrepet.

En talsperson for Irans utenriksdepartement kaller angrepet for en krigsforbrytelse.

Totalt er det rundt 1 million mennesker som enten bor eller jobber i distriktet, ifølge Teheran Times.

Trump: Iran vil ha samtaler om nedtrapping

USAs president Donald Trump sier at iranerne ønsker å ha samtaler om å trappe ned konflikten, og han advarer om at de bør gjøre det «før det er for sent».

– Jeg vil si at Iran ikke er i ferd med å vinne denne krigen, og de bør snakke, og de bør snakke umiddelbart før det er for seint, sa den amerikanske presidenten til pressen da han møtte Canadas statsminister Mark Carney på G7-møtet i Canada mandag.

Trump utdypet ikke hvem han mener iranerne bør snakke med.

Ifølge Wall Street Journal og Reuters har Iran angivelig bedt golfstater som Qatar, Saudi-Arabia og Oman om å presse Trump til å bruke sin innflytelse over Israel til å få israelerne til å gå med på en våpenhvile.

Til gjengjeld skal Iran være fleksible i nye atomforhandlinger med USA, ifølge det Reuters beskriver som to iranske og tre regionale kilder.

Netanyahu: Snart i mål

Statsminister Benjamin Netanyahu hevder at Israel er i ferd med å oppnå sine mål i Iran, og at landet kontrollerer luftrommet over hovedstaden Teheran med over 15 millioner innbyggere.

Ifølge Netanyahu er Israels to målsettinger snart oppfylt: Å ødelegge det han mener er atomtrusselen fra Iran, samt rakettrusselen.

– Vi er på vei til seier, sa Netanyahu.

På kvelden hevdet han at Israels angrep har satt Irans atomprogram «svært, svært langt tilbake i tid». Han avviste at Israel prøver å velte det iranske regimet, man sa han ikke blir overrasket dersom det skjer.

Kontroll over luftrommet

Også tidligere mandag meldte Israel at de har kontroll over luftrommet over Teheran, det vil i så fall si at det israelske luftvåpenet kan operere fritt uten fare for å bli skutt ned.

Samtidig meldte Iran at de hadde skutt et hundretall nye raketter mot Israel som svar på de israelske angrepene som hittil har kostet minst 224 mennesker livet og såret over 1200. Over 90 prosent av dem er sivile.

I Israel er 24 mennesker drept og over 500 såret av rundt 370 iranske raketter og hundrevis av droner. Minst fem av dem ble drept i iranske angrep mandag.

Mandag morgen forsøkte tusener av mennesker å flykte fra Teheran av frykt for nye israelske angrep.

Forsøker å flykte

Ved bensinstasjoner strekker køene seg flere kilometer. I andre deler av millionbyen er gatene stille og forlatt.

Israels forsvarsminister Israel Katz sier at innbyggerne i Teheran kommer til å «betale prisen» for Irans gjengjeldelsesangrep på Israel.

Senere hevdet han at Israel ikke har til hensikt å skade sivilbefolkningen i den iranske hovedstaden.

Dagen før skrev The Guardian at det også da var kaos i Teheran idet innbyggere forsøkte å komme seg i sikkerhet. Mange hadde da satt kursen mot landsbygda.

Truer med å forlate avtale

Israel hevder angrepene på Iran er nødvendige for å hindre at landet utvikler atomvåpen. Iran hevder på sin side at de ikke har slike planer etter at landets atomvåpenprogram ble stanset i 2003.

– En evig krig er akkurat det Iran vil ha, og de fører oss til randen av en atomkrig. Israel er faktisk med på å forhindre dette ved å sette en stopper for denne aggresjonen, og vi kan bare gjøre dette ved å stå opp mot ondskapens krefter, sa Netanyahu til ABC News mandag.

Amerikansk etterretning avviste senest i mars at det finnes beviser for at Iran aktivt er i ferd med å utvikle atomvåpen.

I Irans nasjonalforsamling forberedes imidlertid et lovforslag om å trekke Iran fra ikkespredningsavtalen om atomvåpen, meldte det iranske utenriksdepartementet mandag formiddag. Formålet med avtalen er å hindre at nye land får atomvåpen.

Israel, som selv har et hemmelig atomvåpenprogram, har ikke signert ikkespredningsavtalen.

Irans utenriksminister Abbas Araghchi antyder at USA bør presse Israel til å forhandle om en våpenhvile. Bilal Hussein / AP / NTB

Røyk stiger mandag opp fra et oljelager som tilsynelatende ble utsatt for et israelsk angrep i Teheran i helgen. Vahid Salemi / AP / NTB

Israels statsminister Benjamin Netanyahu. AP / NTB

Iran angrep et israelsk oljeraffineri i Haifa tidlig mandag morgen. Ariel Schalit / AP / NTB