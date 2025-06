Skolenedleggelser: Rekordmange klager på at barna ikke er hørt

Norske foreldre kjemper innbitt mot skolenedleggelser. Nå ender flere saker hos statsforvalteren fordi man mener det ikke tas nok hensyn til barna. Bodø er én av kommunene som fikk sine skoleplaner annullert.

FAU-leder ved Nordpolen skole i Oslo, Marianne Werrum, har stått i spissen for å hindre at skolen deres blir nedlagt. Foreldrene er delvis blitt hørt ved at barnetrinnet trolig skal beholdes. Foto: Jonas Bucher

