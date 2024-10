Harris-rådgiver om USA-valget: – De målingene er bare dritt

– Jeg kan egentlig ikke si så mye om offentlige meningsmålinger. Jeg bruker veldig lite tid på dem, sier Plouffe i en fersk episode av podkasten Pod Save America.

Plouffe ledet Barack Obamas valgkamp i 2008 og var seniorrådgiver i 2012. Det er en rolle han nå har for Kamala Harris, som er Demokratenes presidentkandidat.

Det pøses ut meningsmålinger i forkant av valget, og de aller fleste viser at det blir et svært jevnt race mellom Harris og Republikanernes Donald Trump.

Den kjente statistikeren Nate Silver skrev tirsdag at det nå er 50-50 i duellen mellom de to.

Republikanernes Donald Trump og Demokratenes Kamala Harris skal gjøre opp om hvem som blir USAs neste president. Amerikanerne går til valgurnene 5. november. (SAUL LOEB/AFP)

– Det gjelder både Harris og Trump

Polymarket, en kryptovalutabasert markedsplass for å forutse politiske hendelser, gir Trump 54 prosent sannsynlighet for å vinne valget, mens Harris’ vinnersjanse er på 45,3 prosent, skriver NTB.

PredictIt, et nettmarked som forutser politisk og økonomisk utvikling, har også sett på Trump og Harris’ vinnersjanser. På PredictIts markedsplass «Who will win the 2024 US presidential election?» er utfallet «ja» til Trump med 0,54 dollar og «ja» til Harris med 0,50 dollar.

I de såkalte vippestatene er det også svært jevnt på målingene, og flere av dem svinger fram og tilbake mellom Harris og Trump som vinner. Disse er delstater der Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt, og der de gjerne «bytter på» å trekke det lengste strået i presidentvalgene.

David Plouffe og Demokratenes Barack Obama avbildet under valgkampen i 2012. Obama, som vant i 2008 og i 2012, ble etterfulgt av Republikanernes Donald Trump da sistnevnte slo Hillary Clinton i 2016. (SCOTT OLSON/Afp)

Men Plouffe har et råd til dem som følger målingene med argusøyne før valgdagen 5. november.

– De fleste av (de offentlige) målingene er bare dritt. Noen av målingene viser at det er veldig tett, men generelt er rådet mitt dette: Hvis du ser en måling som viser at Kamala Harris leder med fire eller fem prosentpoeng i en av vippestatene, så kan du ignorere den målingen. Det samme er tilfellet med Donald Trump, sier Plouffe.

Han bruker heller tid på Demokratenes interne målinger.

Les også: Slik manipuleres valgdistrikter for å vinne USA-valget (+)

Spår at Trump taper

En annen som har lite til overs, er «spåmannen» Allan Licthman, som Dagsavisen har omtalt flere ganger. Professoren har fått kallenavnet «Nostradamus» fordi han har spådd riktig utfall i ni av ti presidentvalg siden 1984 – også da Trump sjokkerte med sin seier i 2016.

– Meningsmålinger er ikke prognoser. De er øyeblikksbilder som blir misbrukt som om de var prognoser, har Lichtman tidligere uttalt.

– For eksempel lå George H.W. Bush 17–18 poeng bak sin motkandidat Michael Dukakis på senvåren i 1988, men vant likevel en overlegen seier på valgdagen, sa Lichtman til Dagsavisen i sommer.

Professor og historiker Allan Lichtman følger amerikansk politikk tett. (Chris Shinn / American University)

Lichtman, som støtter seg til sin modell «13 nøkler til Det hvite hus», har spådd at Kamala Harris vinner årets valg.

Les også: USA-ekspert: – Jeg tror Joe Biden er bitter (+)

Tallknuseren følger USA-valget

Dagsavisen har også tidligere snakket med tallknuseren Andy Crosby, som har jobbet med meningsmålinger i USA-valg i over ti år. Han ønsker å nyansere Lichtmans poeng.

– Både meningsmålinger og professor Lichtmans 13 nøkler til Det hvite hus kan gi oss verdifull informasjon om valget, og er to ulike måter å tilnærme seg det samme problemet på, sa Crosby til Dagsavisen i september.

Amerikanske Andy Crosby er ekspert på meningsmålinger. Han knuser tallene fra USA i tiden fram mot valget. (Pressefoto: Courtesy of UC Riverside)

Han ga Lichtman rett i at meningsmålinger er øyeblikksbilder.

– Målingene blir mer nøyaktige jo nærmere valget man kommer, fordi folk av ulike årsaker faktisk endrer mening. Det er verdt å merke seg at flere av Lichtmans nøkler også kan beskrives som øyeblikksbilder. En av Lichtmans nøkler går for eksempel på om USAs økonomi ser bra ut på kort sikt, men det er noe som selvsagt kan endre seg. En annen av Lichtmans nøkler er sosial uro, som selvsagt kan oppstå når som helst, påpekte Crosby.

Lichtman har også rett i at meningsmålinger kan feiltolkes, mener universitetslektoren.

– For eksempel ved å stole på at nasjonale meningsmålinger skal forutsi valgutfallet. Derfor bør folk som tolker meningsmålinger utvise forsiktighet, sa Crosby, men la til at det er plass til både «nøklene» og meningsmålinger i den politiske diskursen.

---

Valgmenn i vippestatene i USA

Under presidentvalget velger amerikanere til sammen 538 valgmenn, som igjen velger president og visepresident.

Hvert politisk parti nominerer valgmenn i hver delstat, men ikke alle er pålagt å stemme i samsvar med valgresultatet.

Her følger oversikt over antall valgmenn i hver av statene som kan regnes som vippestater i 2024.

Pennsylvania: 19

Georgia: 16

Michigan: 15

North Carolina: 16

Arizona: 11

Wisconsin: 10

Nevada: 6

(Kilde: NTB)

---