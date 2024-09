Donald Trump eller Kamala Harris? Nå har USAs «spåmann» bestemt seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Demokratenes Kamala Harris slår Donald Trump og blir USAs neste president. Dét er i hvert fall min spådom for dette valget. Men utfallet er til syvende og sist opp til deg. Så kom deg ut og stem, sier han, ifølge medier som The Guardian og CNBC. Også Nettavisen har omtalt den ferske spådommen.

Professor og historiker Lichtman (77) er en ledende autoritet på amerikanske presidentvalg, som Dagsavisen tidligere har omtalt. Han er sågar blitt kalt presidentvalgets Nostradamus for sin utrolige treffsikkerhet – siden 1984 har han spådd riktig vinner ved ni av ti presidentvalg, ved hjelp av sin egenlagde modell «13 nøkler til Det hvite hus».

Blant annet gikk han målingene midt imot i 2016-valget, og spådde at Donald Trump – som igjen er Republikanernes kandidat i årets valg – ville gå seirende ut mot Hillary Clinton.

Allan Lichtman har fulgt amerikanske presidentvalg i flere tiår. (Pressefoto: American University)

Nøklene til Det hvite hus

Og Lichtman har ifølge The Guardian stått fast ved at hans ene miss – presidentvalget i 2000 – egentlig ikke var en miss, men at Al Gore faktisk burde ha vunnet mot George W. Bush.

Historiker Lichtman utviklet i 1981 en egen modell. Den bruker historien som retningslinje, ved å besvare 13 spørsmål eller «nøkler» som økonomiske indikasjoner, militære feilsteg og militære suksesser, sosial uro og tredjepartskandidater. Hans modell har altså gang på gang vist seg å gi korrekt utfall.

Visepresident Kamala Harris slår Donald Trump i 2024-valget, tror Lichtman. (Jacquelyn Martin/AP)

Lichtmans 13 nøkler til Det hvite hus består av det han kaller diagnostiske spørsmål. Disse er formulert som påstander som favoriserer gjenvalg av det sittende partiet.

– Når fem eller færre av påstandene er «falske», det vil si vendt mot det sittende partiet i Det hvite hus, vinner dette partiet en ny periode. Mens når seks eller flere enn seks er falske, vinner det utfordrende partiet, sa historikeren til Dagsavisen i juni.

– Ikke vektlegg meningsmålingene i USA

De 13 nøklene utnytter strukturen i hvordan presidentvalgene fungerer, forklarte 77-åringen.

– De er i hovedsak basert på styrken og prestasjonene til det partiet som sitter i Det hvite hus, sa Lichtman.

Debatter, taler, pengeinnsamlinger, annonser og valgkampens triks og krumspring – som får mye oppmerksomhet – betyr lite eller ingenting på valgdagen, mener historikeren.

Og meningsmålinger, som ofte får stor oppmerksomhet i nasjonale og utenlandske medier gjennom hele valgkampen, bør ikke vektlegges for mye, sa 77-åringen.

– Meningsmålinger er ikke prognoser. De er øyeblikksbilder som blir misbrukt som om de var prognoser, har han tidligere uttalt, ifølge NTB.

– For eksempel lå George H.W. Bush 17–18 poeng bak sin motkandidat Michael Dukakis på senvåren i 1988, men vant likevel en overlegen seier på valgdagen, sa Lichtman til Dagsavisen.

Valgdagen i USA er 5. november i år.

