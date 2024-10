– Han «snakker MAGA» på en annen måte enn Donald Trump

– J.D. Vance ligner på Donald Trump politisk. Men han er også annerledes. Det er fortsatt populisme Vance driver med, men på en mer intellektuell måte enn Trump.

Det sier Greg Swenson, leder og talsperson for den uavhengige interesseorganisasjonen Republicans Overseas i Storbritannia, til Dagsavisen.

Organisasjonen jobber for at Republikanere i utlandet «fortsetter å engasjere seg aktivt i amerikanske politiske prosesser».

Greg Swenson i Republicans Overseas UK følger spent med på utfallet av årets presidentvalg i USA. Swenson uttaler seg stadig om amerikansk politikk i britiske medier. (Privat)

– J.D. Vance snakker MAGA til det college-utdannede forstadspublikummet i USA på en annen måte enn Trump. Han leverer på en mer behagelig, velartikulert måte, kan du si, mener amerikanske Swenson.

«MAGA»-bevegelsen har navnet sitt etter forbokstavene i Donald Trumps slagord, «Make America Great Again».

Valgdramaet i USA

Det ligger an til å bli et tett race i presidentvalget i USA. Det er nesten dødt løp mellom Demokratenes Kamala Harris og Republikanernes Donald Trump på målingene, spesielt i de viktige vippestatene Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, North Carolina, Georgia og Nevada.

Swenson er selv klar på at presidentvalget kan gå begge veier.

– Med mindre noe dramatisk skjer før valgdagen 5. november, kommer dette til å bli utrolig jevnt, sier han.

Donald Trump og J.D. Vance har blikket mot Det hvite hus i USA. (ADAM GRAY/AFP)

Og når marginene er så små, gjelder det å vippe så mange faktorer som mulig i sin favør. Swenson mener Republikanerne kan ha sikret seg en viktig faktor etter visepresidentdebatten mellom Republikanernes J.D. Vance og Demokratenes Tim Walz tidligere i oktober.

– Vance vant debatten klart. Selv «mainstream media» (de etablerte mediene i USA, journ.anm.) konkluderte med det, sier Swenson og fortsetter:

– Jeg er jo partisk her, men jeg prøver samtidig å være nøktern. Jeg sa for eksempel ikke det samme om Trump/Harris-debatten, der Donald Trump tapte mot Harris. Slik jeg så det, var Harris ikke god i den debatten – det var bare det at Trump var så dårlig.

Trump gikk i Harris-fellen

Kamala Harris klarte å komme under huden på Trump under presidentdebatten i september, noe som var en glimrende strategi fra hennes side, ifølge Swenson.

– Han vendte da tilbake til «den gamle Trump».

Swenson innrømmer at han selv foretrakk Florida-guvernør Ron DeSantis som presidentkandidat i Republikanernes nominasjonsprosess.

– Donald Trump er unik. Halve landet liker ham veldig godt, mens den andre halvparten ikke gjør det. Så i den forstand har Trump et popularitetsproblem, også på meningsmålingene. Polariseringen i USA viser det. Og det kan ha sneket seg inn en grad av «Trump-tretthet» etter mange år med Trump i manesjen, sier Swenson.

– Kan den faktoren teoretisk bli avgjørende i Harris’ favør?

– Absolutt. Det er et tett race, og rundt ti prosent av Republikanerne liker ikke Trump. Men samtidig har Trump vært Trump i ti år nå. Jeg tror ikke Trump-trettheten er blitt verre – eller bedre – enn i 2020.

Spår at Vance blir presidentkandidat

Da Trump valgte Ohio-senator J.D. Vance som sin visepresidentkandidat tidligere i år, var Swenson bekymret for at Vance i for stor grad var «i samme bane» som Trump.

– Og Trump var jo allerede i ferd med å vinne den banen, så hvorfor ikke velge noen andre? Men spesielt etter debatten mot Tim Walz tror jeg at Vances appell til velgere med høyere utdanning i forstedene – som er velgere Trump har mistet en del av – kan bli avgjørende. Vance er ikke uhøflig, mens Trump ofte ikke kan dy seg, sier Swenson.

– Det er ikke slik at debattprestasjonen har flyttet «nålen» fem prosentpoeng i Trumps favør, men hvis den kan flytte den bare et halvt poeng, for eksempel, så kan det være avgjørende til slutt. Jeg forventet ikke at debatten skulle flytte nålen i det hele tatt, men Vance var bare så mye bedre enn Walz der, legger han til.

J.D. Vance avbildet under et arrangement i vippestaten Michigan nylig. De såkalte vippestatene er delstater i USA der Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt, og der de gjerne «bytter på» å trekke det lengste strået i presidentvalgene. (SCOTT OLSON/AFP)

Nå mener han Vance har grunn til å se enda lysere på sin politiske framtid.

– Vance har «plantet flagget» som en klar presidentkandidat for Republikanerne i 2028.

– Politikersvar fra Vance om 2020

– Som du nevnte, ble Vance av flere sett på som vinneren av debatten. Spørsmålet som ble stilt til Vance om 6. januar og valgresultatet i 2020, er imidlertid blitt trukket fram som en av Walz’ sterke sider i debatten. Hva mener du om det, og også om måten Vance svarte – eller ikke svarte?

– Vance unngikk spørsmålet. Han prøvde å svare uten å svare, slik politikere gjør. Jeg tror Walz gjorde det samme da han ble spurt om Kina, noe han håndterte forferdelig.

Republikanernes J.D. Vance og Demokratenes Tim Walz avbildet i forbindelse med visepresidentdebatten i USA nylig. (Brendan McDermid/Reuters)

Swenson viser til at Tim Walz innrømmet under debatten at han hadde «tidligere uttalt seg feil» i 2014, da han uttalte at han var på det kinesiske fastlandet mellom april og juni 1989, under demonstrasjonene på Den himmelske freds plass, som fant sted mellom 15. april og 4. juni samme år.

– Kamala Harris gjør for øvrig det samme – hun unngår spørsmål – når hun blir spurt om økonomi og inflasjon, for eksempel, mener amerikaneren.

– Så jeg skjønner hvorfor politikere gjør det, legger han til.

Og for Republikanerne er fornektelse av 2020-valget ikke et godt tema, uansett hva argumentene er. Det viste mellomvalget (valget i 2022, journ.anm.) også, påpeker Swenson.

– Men jeg synes Vance gjorde en god jobb med svaret sitt. Han vet at det ville ha vært en politisk katastrofe for ham om han hadde sagt at «valget ble stjålet i 2020». Så han unngikk spørsmålet, noe som var et smart trekk, sier amerikaneren.

Visepresident Kamala Harris ønsker å bli USAs første kvinnelige president noensinne. (Steve Helber/AP)

Obama og Biden

Swenson mener Trump og Vance har byttet om rollene fra det man tradisjonelt har sett fra en presidentkandidat og en visepresidentkandidat.

– Tradisjonelt sett er visepresidentkandidater presidentkandidatenes «bulldogg». Et godt eksempel på det er Barack Obama-årene. Obama gjorde det veldig bra med Joe Biden. Obama var «den gjennomtenkte», den dyktige taleren, mens Biden var «angrepshunden» som gikk løs på Obamas motstandere, sier Swenson.

Sittende president Joe Biden (t.v.) var Barack Obamas visepresident etter Obamas valgtriumfer i 2008 og 2012. Biden vant 2020-valget mot Donald Trump. (Lynne Sladky/AP)

Nå sitter han og mange andre amerikanere på enden av setet fram til 5. november, i spenningen om hvem som blir USAs neste president etter Joe Biden.

– Magefølelsen min sier at Donald Trump og J.D. Vance kommer til å vinne valget, sier Swenson.

– Det jeg mener virkelig favoriserer Trump og Vance i dette valget, er merittlisten deres. Kamala Harris har vært visepresident i fire år. Hun snakker om hva hun skal gjøre, men både velgerne og Republikanerne kan si: «Vent litt, du har sittet ved makten i fire år som visepresident, hvorfor har du ikke gjort disse tingene allerede?», tilføyer han.

USA-ekspert: – Titusener avgjør

Professor i statsvitenskap Hilmar Mjelde har tidligere uttalt at visepresidentdebatter ikke har stor påvirkning på presidentvalg. Men han roser J.D. Vance for «en bortimot feilfri» debattopptreden mot Tim Walz i starten av oktober.

– Selv om Vance sa flere villedende og uærlige ting om blant annet 2020-valget, og om etterspillet der, innleder Mjelde til Dagsavisen.

– Debattene vinnes av den som overrasker og overpresterer. Det var det Vance fikk så godt til. Derfor har trolig en del velgere blitt villige til å se og høre mer av han før de gjør seg opp en mening om ham, fortsetter professoren.

Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mauricio Ramirez, Høgskulen på Vestlandet)

Og i et så jevnt valg som nå, kan visepresidentdebatten kanskje ha en ørliten positiv effekt for Trump, tror USA-eksperten.

– Av 150-160 millioner avlagte stemmer i år, kan noen titusener stemmer avgjøre hele valget, poengterer Mjelde.

Peker på Ron DeSantis og Tucker Carlson

Professoren mener for øvrig at det er altfor tidlig å si noe om hvorvidt J.D. Vance kan lykkes som presidentkandidat og eventuelt lykkes allerede i 2028.

– Vance er selvsagt et hett navn, men i 2028 kan både Donald Trump Jr., tidligere Fox News-anker Tucker Carlson, Ron DeSantis og en eller annen som ingen har på radaren i dag også være aktuelle, sier Mjelde.

Han påpeker at tidligere speaker Paul Ryan etter 2012-visepresidentdebatten ble sett på som en av de virkelig stigende stjernene i Det republikanske partiet fram mot 2016-valget.

– Men i dag er Ryan totalt ute i kulden og ute av politikken. Det viser at fire år er en evighet i amerikansk politikk.

Paul Ryan (t.h.) under et møte med Donald Trump i Det hvite hus i Washington D.C. i 2018. (Evan Vucci/AP)

Tror ikke på Vance-suksess

Irske Gerard Toal er professor ved amerikanske Virginia Tech, og følger i likhet med Mjelde amerikansk politikk tett. Også han mener at Vance hadde en bedre debattopptreden enn Demokratenes Tim Walz.

– Men visepresidentdebatter har ingenting å si for utfallet av presidentvalget, sier Toal til Dagsavisen.

Gerard Toal, professor ved Virginia Tech, under et besøk i Oslo i fjor. (Jørn H. Skjærpe)

Professoren legger til at J.D. Vance «selvfølgelig» har ambisjoner om å bli president, i hans øyne.

– Vance begeistrer partifeller som Swenson fordi han prøver å glatte ut de ujevne kantene i MAGA-republikanismen, sier Toal.

Men iren tror ikke nødvendigvis at Vance blir den neste stjernen i Det republikanske partiet.

– Vance har vært en belastning for partiet i denne valgkampen. Og jeg mener han ikke har den karismaen som den neste lederen av MAGA-bevegelsen trenger for å lykkes, forklarer professoren.

Hvem er J.D. Vance?

Republikanernes visepresidentkandidat J.D. Vance (40) ble født i Middleton i Ohio 2. august 1984. Han het opprinnelig James Donald Bowman, men endret navn til James David med etternavnet Vance, morens pikenavn, etter at foreldrene ble skilt.

Vervet seg til det amerikanske marineinfanteriet etter videregående. Tjenestegjorde i Irak under Irak-krigen.

Studerte statsvitenskap og filosofi ved Ohio State University og senere juss ved toppuniversitetet Yale. Jobbet i et advokatfirma og senere i et investeringsfond i California.

Gift med Usha Vance, som han møtte på Yale. Foreldrene hennes er indiske innvandrere, og så sent som i 2014 var hun registrert demokrat.

Skrev den bestselgende selvbiografien «Hillbillyens klagesang» i 2016, der han skildret sin fattige oppvekst og familiebakgrunn. Boken ble filmatisert i 2020, og filmen ble nominert til en Oscar.

Krass kritiker av Donald Trump under valgkampen i 2016. Endret imidlertid mening i 2020 og ble deretter en sterk tilhenger av Trump.

Valgt til senator for Ohio i 2022 for Republikanerne.

(Kilde: NTB)

J.D. Vance. (Laurence Kesterson/AP)

