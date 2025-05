Mai er internasjonal onanimåned: – Å masturbere har store helsegevinster

---

Hvem: Sam Fluit

Hva: Stipendiat ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Hvorfor: Mai er internasjonal onanimåned. Fluit har sammen med kolleger studert nordmenns onanivaner.

---

Sam Fluit ved UiO har forska på nordmenns onanivaner. (Universitetet i Oslo)

Det er tydeligvis internasjonal onanimåned. Er det bare en flåsete sosiale medier-greie, eller har det noe for seg?

– For å være ærlig visste jeg ikke om det før nå, men jeg tror det har noe for seg. Det er masse forskning som viser at å masturbere har store helsegevinster, også utover seksualfunksjonen, som for eksempel bedre søvn. Det er stigmatisert atferd, og mye tabu, så litt positiv oppmerksomhet rundt det kan aldri skade.

I en sak i NRK sier du at onanering er et tema som er lite forsket på. Rødmer til og med vitenskapen av tanken på selvpåført nytelse?

– Haha, ja, jeg tror det. Man kan jo se på det som skjer i USA, det blir stadig vanskeligere å få midler til å forske på disse temaene. Folk kan le litt, og tenke at det ikke er så viktig. Kanskje mener folk også at det andre ting det er viktigere å forske på. I tillegg er det vanskelig å finne deltakere. De skammer seg kanskje litt, og vil ikke utlevere alt. Derfor er denne studien vår ganske unik, der vi har fulgt opp deltakere og stilt dem spørsmål gjennom tre ulike perioder i livet.

Ja, for du og kollegene dine kom nylig med en studie om nordmenns onanivaner. Hva var de mest interessante funnene?

– Om vi skal oppsummere er det nok at utviklinga av masturbasjonsfrekvensen ikke endrer seg når vi tar sex med andre med i beregninga. Det er en selvstendig handling folk gjør, uavhengig av det.

Så dere noen forskjell mellom kvinner, menn eller andre kjønnsuttrykk?

– Andre kjønnsuttrykk var ikke representert i studien, men når det kommer til kvinner og menn finner vi det annen forskning også viser, at kvinner masturberer mindre enn menn i måneden. Menn gjør det i gjennomsnitt 11 ganger i måneden, og det gjør de stabilt gjennom livet. Altså samme om de er 19 eller 50, ligger gjennomsnittet der. For kvinner er det en interessant alderseffekt. Yngre kvinner masturberer i gjennomsnitt fire ganger i måneden. Så «peaker» de rundt 31 år, med opptil 5 ganger i måneden. Så går det derfra gradvis nedover.

Hva tror dere årsaken til det kan være?

– Vi har ikke spurt dem direkte om det, så det kan vi bare spekulere på. Men det vi tror kan forklare denne økningen i frekvensen, er dette med tabu. Det er mye mer akseptert for menn, særlig unge menn. Folk vet det er vanlig, og det er nærmest forventet. For unge kvinner, er det ikke det. Det tar dem mer tid å komme over disse samfunnsmessige ideene. Rundt 30 blir nok kvinner kanskje mer autonome, og gjør mer av det de ønsker, og mindre av det de føler de må.

– Det vi synes er så kult med denne studien, er jo at vi på en måte viser at dette er noe alle gjør regelmessig, til tross for at det er noen forskjeller.

Hva gjør deg lykkelig?

– De klassiske tinga, som en kopp god kaffe på morgenen. Men også denne studien er sånt som gjør meg lykkelig, det ble en bra publikasjon, gjort med gode kolleger.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Ah, da må jeg sjekke i Goodread-appen. Dette viser hvor lite tid vi forskere har til fritidssysler, hehe. Men «Homegoing», av Yaa Gyasi!

Hvem var din barndomshelt?

– Milouska Meulens. Hun var programleder på nederlandsk barne-TV hver kveld klokka 19.00. Jeg ønska meg virkelig den jobben!

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

Teleportering! Å kunne dra til forskjellig steder i verden ville vært veldig kult.

Hva liker du best ved deg selv?

– Jeg liker at jeg er så eventyrlysten. Jeg tok sjansen, og dro til Norge for å jobbe. Det har fungert veldig bra, og det liker jeg!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ohh, definitivt ikke Donald Trump. Marsha P. Johnson!

