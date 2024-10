Putins talsmann: – Russland er ikke isolert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er ikke isolert. I den moderne verden er det vanskelig å isolere et land, spesielt et land som Russland, sier Peskov til det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Kommentarene fra Peskov kommer i forbindelse med den såkalte Brics-gruppens neste toppmøte.

Brics er et samarbeidsforum bestående av blant andre Russland, Brasil, India, Kina og Sør-Afrika – land som har hatt en økende økonomisk og politisk innflytelse de siste tiårene.

Etter at Russland gikk til fullskala-invasjon av nabolandet Ukraina i februar 2022, har særlig vestlige land ilagt Russland en rekke sanksjoner. Men russerne lar seg ikke ryste, skal man tro presidentens talsmann.

Vladimir Putin har vært president i Russland siden år 2000. Talsmann Dmitrij Peskov ses i bakgrunnen. (Alexei Nikolsky/AP)

Russland har formannskapet

Møtet i Brics, der Russland har formannskapet i 2024, holdes i den russiske byen Kazan 22.–24 oktober, og statsoverhodene fra Brasil, Sør-Afrika, India og Kina er blant deltakerne. Den amerikanske dollarens dominans og vestlige sanksjoner mot Russland blir to av temaene på møtet, ifølge Reuters.

I sommer omtalte Dagsavisen et utspill fra Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, om at Russland og Brics «i motsetning til Vesten» ikke søker global dominans.

Dagsavisen har tidligere omtalt at Brics blant annet har en ambisjon om å utfordre USA økonomisk. Kreml jobber dessuten for å fremme en multipolar verdensorden og svekke Vestens innflytelse.

---

Et multipolart internasjonalt system av stater består av tre eller flere stormakter (poler) hvor ingen har så mye makt at de kan dominere de andre stormaktene.

I et unipolart internasjonalt system av stater dominerer én stat – en supermakt – de andre statene. Maktforholdet mellom statene er især i perioden 2000–2004 (den første perioden til president George W. Bush) blitt betegnet som unipolart, og da med USA ved spakene.

(Kilde: Norsk utenrikspolitisk institutt)

---

Les også: Tror på ny trussel fra Vladimir Putin: – Dette er et spill (+)

Freste mot USA, Nato og EU

Utenriksminister Lavrovs klare beskjed til Vesten er at multipolaritet er «en objektiv historisk prosess som ikke kan stoppes».

– Men Vesten forsøker å stoppe det med alle midler, for å forlenge sitt eget hegemoni. De sier åpent at man ikke kan tillate en endring av en verdensorden der USA, Nato og EU spiller hovedrollen, tordner Sergej Lavrov.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov går stadig hardt ut mot USA og Vesten. (TANG CHHIN SOTHY/AFP)

Dagsavisen har tidligere snakket med forfatter, statsviter og samfunnsdebattant Sylo Taraku om Brics-gruppen og dens ambisjoner. Brics-landene har potensial til å utfordre Vesten på sikt, både økonomisk og geopolitisk, mener han.

– Brics er svært viktig for Vladimir Putin og Russland, av flere grunner. For det første bidrar samarbeidet med Brics-landene til å gjøre Russland mindre sårbart for vestlige sanksjoner. Dette fordi de får tilgang til alternative økonomiske samarbeidspartnere i fremvoksende økonomier, og dermed blir mindre avhengige av Vesten. Når Kina og Russland fremmer bruken av lokale valutaer i handel og finans, så bidrar de til å svekke dollarens dominans, noe som igjen kan motvirke effekten av vestlige sanksjoner, har Taraku uttalt.

Les også: Hevder «Putins juvel» er et opplagt mål for Ukraina

Les også: Lavrov advarer Vesten: – Det eneste språket dere forstår

Les også: – Han «snakker MAGA» på en annen måte enn Donald Trump (+)

---

Ulikheter innen Brics

Brics er en svært mangfoldig gruppe. Landene baserer seg på ulike økonomiske modeller, og Kina skiller seg sterkt fra de andre når det gjelder økonomisk makt. Det er lite sammenfall mellom politiske systemer, verdier og prinsipper mellom landene, og heller ikke tydelig sammenfallende utenrikspolitiske mål og interesser. Dette mangfoldet har bidratt til skepsis knyttet til betegnelsen BRICS, men det legger også begrensninger på potensialene i BRICS som samarbeidsforum.

Brics-landene er ikke bare skeptiske overfor Vesten, men har ofte mye skepsis til hverandre i det internasjonale samarbeidet. For eksempel har Kina og India hatt en langvarig og alvorlig grensekonflikt, og Kinas handelspolitikk og valutamanipulasjon kan påføre andre BRICS-land store kostnader.

Landene preges heller ikke av gjensidig økonomisk avhengighet. De handler ikke spesielt mye med hverandre, har ulike roller i verdenshandelen, og langt større intern økonomisk ulikhet enn for eksempel G7.

Brasils president Lula da Silva foreslo i 2023 at BRICS burde vurdere å etablere en egen valuta i konkurranse med amerikanske dollar (USD).

(Kilde: NTB-Reuters og Store norske leksikon)

---